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الرياضة

«أدنوك للمحترفين» يحصد مقعدين ونصف في «النخبة»

«أدنوك للمحترفين» يحصد مقعدين ونصف في «النخبة»
2 مارس 2025 20:43

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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ارتفع تصنيف «دوري أدنوك للمحترفين»، بفضل المشاركة الحالية بدوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى فوز العين بلقب النسخة الأخيرة من «أبطال آسيا»، ما زاد نقاط التقييم للمعيار الفني الذي وضعنا في «وصافة» غرب آسيا، وفي الترتيب الرابع على القارة، وهو ما سبق أن أشارت إليه صحيفة «الاتحاد».
وهو ما يعني حصول أنديتنا على مقعدين مباشرين في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعد في ملحق التصفيات التمهيدية للبطولة نفسها، بجانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، بينما ووفق لوائح البطولتين، يتأهل الفريق الخاسر في ملحق تصفيات النخبة، إلى المشاركة بمقعد مباشر في دوري الأبطال 2.
وأعلن اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة المحترفين، توزيع مقاعد الأندية المشاركة في آسيا للموسم المقبل، بحيث يحصل بطل «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي على ⁠مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا النخبة، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مقعد مباشر في «النخبة»، بينما يحصل ⁠وصيف الدوري على نصف مقعد في تصفيات ملحق «النخبة»، وفي حال عدم تأهله إلى مرحلة الدوري، ينتقل مباشرة إلى مجموعات دوري أبطال آسيا 2، كما يحصل صاحب الترتيب الثالث بـ «دورينا» على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.
أما في حال جمع فريق بين لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، يحصل على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا النخبة، والمقعد الآخر يحصل عليه وصيف الدوري، بينما يحصل صاحب الترتيب الثالث على نصف مقعد في ملحق «النخبة»، وصاحب الترتيب الرابع للدوري على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا2.
وتأهل الوصل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة ويلتقي السد القطري يوم الاثنين، في ذهاب هذا الدور، كما وصل شباب الأهلي والشارقة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، ويلتقي الفريقان ذهاباً وإياباً، ويتأهل أحدهما إلى نصف نهائي البطولة.

الإمارات
الوصل
العين
الشارقة
شباب الأهلي
دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا للنخبة
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