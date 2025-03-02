برايتون يطرد نيوكاسل من كأس إنجلترا



لندن (أ ف ب)



قلب برايتون الطاولة على مضيفه نيوكاسل، عندما تغلب عليه 2-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1) على ملعب «جيمس بارك» في نيوكاسل، ولحق بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبكّر نيوكاسل بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك، وتحديداً في الدقيقة 22 من ركلة جزاء اقتنصها فالنتينو ليفرامينتو، إثر عرقلته من قبل المهاجم الغامبي يانكوبا مينيث داخل المنطقة.

ورفع إيزاك رصيده إلى 22 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

لكن مينيث صحح خطأه قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، بإدراكه التعادل بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة، إثر تمريرة من المهاجم البرازيلي جواو بيدرو (44)، قبل أن يفعلها البديل داني ويلبيك بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 114، إثر تمريرة من سولي مارش.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد مهاجم نيوكاسل الدولي أنتوني جوردون بسبب دفعه بقوة المدافع الهولندي يان بول فان هيكي (83)، ومدافع برايتون الدولي الغاني طارق لامبتي لتلقيه الإنذار الثاني (90+2).

وجدد برايتون فوزه على نيوكاسل في عقر داره، بعدما تغلب عليه 1-0 في المرحلة الثامنة من الدوري في 19 أكتوبر الماضي.

وهو الفوز الخامس توالياً لبرايتون في مختلف المسابقات بينها ثلاث في الدوري بعد فترة صعبة في أول موسم له بقيادة مدربه الجديد الألماني فابيان هورتسيلر خليفة الإيطالي روبرتو دي تزيربي المنتقل إلى تدريب مرسيليا الفرنسي.

ولحق برايتون بأستون فيلا الفائز على كارديف سيتي من المستوى الثاني 2-0 ، وكريستال بالاس الفائز على ميلوول (المستوى الثاني) 3-1، وبرستون نورث اند (المستوى الثاني) الذي أكرم وفادة ضيفه بيرنلي (المستوى الثاني) 3-0، ومانشستر سيتي الوصيف والفائز على بليموث أرجايل (المستوى الثاني) 3-1، وبورنموث الذي احتاج إلى ركلات الترجيح للتغلب على ضيفه ولفرهامبتون 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 السبت.