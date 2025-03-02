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الرياضة

لاكازيت يُعيد ليون إلى «سكة الانتصارات»

لاكازيت يُعيد ليون إلى «سكة الانتصارات»
2 مارس 2025 21:35

 
باريس (أ ف ب)

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أعاد القائد المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت فريقه ليون إلى سكة الانتصارات، بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه بريست 2-1، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم بريست عبر كيني لالا من ركلة جزاء، بعد خطأ من لاكازيت نفسه على مهدي كامارا (15)، قبل أن يقلب ليون الطاولة على الفريق الضيف، بفضل الجزائري الأصل ريان شرقي، وقائده المخضرم لاكازيت البالغ 33 عاماً، الأول بصفته المرر لكرتين حاسمتين، والثاني باستغلالهما وإدراك التعادل بداية (24)، قبل أن يضيف هدف النقاط الثلاث قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة (82).
وشهدت المباراة طرد المدرب البرتغالي لليون باولو فونسيكا بسبب فقدانه أعصابه أمام الحكم بينوا ميلو، بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «الفار» لركلة جزاء محتملة لم يتم احتسابها (90+7).
ورفع ليون الذي مُني على أرضه بهزيمة أمام باريس سان جيرمان المتصدر 2-3 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس متأخراً بفارق 7 نقاط عن نيس الثالث، وذلك قبل مواجهتهما في التاسع من مارس على ملعب الأخير «أليانز ريفيرا».
في المقابل، تجمد رصيد بريست الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (تعادلان وهزيمة) عند 33 نقطة في المركز التاسع.

الدوري الفرنسي
ليون
ألكسندر لاكازيت
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