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الرياضة

برشلونة يستعيد صدارة «الليجا» بـ «رباعية» أمام سوسيداد

برشلونة يستعيد صدارة «الليجا» بـ «رباعية» أمام سوسيداد
2 مارس 2025 21:39

برشلونة (أ ف ب)

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استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد 19 ساعة من فقدانها موقتاً لمصلحة أتلتيكو مدريد، بفوزه على ريال سوسيداد المنقوص 4-0، وذلك ضمن مباريات المرحلة السادسة والعشرين.
وحسم برشلونة اللقاء في الشوط الأول، مستفيداً من طرد مدافع سوسيداد أريتس إلوستوندو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 16، وسجل هدفين عبر جيرارد مارتين (25) ومارك كاسادو (28)، قبل أن يضاعف النتيجة في الثاني بفضل البرازيلي رافينيا (56) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (60).
وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدفاً أمام الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (17).
وهو الانتصار السادس توالياً للنادي الكاتالوني في الدوري، في سلسلة حقق خلالها الفوز على كل من فالنسيا 7-1 وألافيس 1-0 وإشبيلية 4-1 ورايو فايكانو 1-0 ولاس بالماس 2-0 وأخيراً سوسيداد.
كما لم يذق برشلونة الذي تحضّر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الأربعاء أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، طعم الخسارة في الدوري منذ سقوطه على أرضه في 21 ديسمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في المرحلة الـ18.
ورفع برشلونة رصيده في المركز الأول إلى 57 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي كان ارتقى إلى الصدارة موقتاً، بفوزه على أتلتيك بلباو 1-0، وبفارق 3 نقاط عن شريطه السابق القطب الثاني للعاصمة الريال الذي مُني بهزيمة غير متوقعة أمام ريال بيتيس 1-2.
وأجرى الألماني هانزي فليك مدرب النادي الكاتالوني ثلاثة تغييرات مقارنة مع التشكيلة الفائزة على لاس بالماس 2-0 الأسبوع الماضي، فدفع بالثنائي مارتين والأوروجوياني رونالد أراوخو بدلاً من إريك جارسيا وأليكس بالدي في الدفاع، وداني أولمو بدلاً من فيرمين لوبيز في الوسط.
ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية، حتى أشهر البطاقة الحمراء بوجه مدافع سوسيداد إلوستوندو، بعدما أعاق أولمو المنطلق من منتصف الملعب نحو الانفراد بالمرمى (16).
واستفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف ضيفه لافتتاح التسجيل، بعد مجهود فردي للشاب لامين يامال داخل المنطقة، حيث تلاعب بأكثر من لاعب ومرر إلى أولمو فأرسلها ساقطة إلى مارتين الذي سددها في الزاوية المعاكسة (25).
ولم يكد سوسيداد يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى اهتزت شباكه بالثاني بعد ركنية نفذها رافينيا وصدها الحارس أليخاندرو ريميرو وتهيأت أمام أولمو خارج المنطقة فسددها قوية من 18 متراً حولها كاسادو بقدمه داخل المرمى (28).
وواصل برشلونة ضغطه في الشوط الثاني، وسدد بيدري كرة صاروخية من 20 متراً تصدت لها العارضة (54)، قبل أن يسجل رافينيا الثالث، بعد ركنية تطاول لها ليفاندوفسكي برأسه، وأبعدها الحارس ريميرو وصلت إلى البرازيلي الذي تابعها برأسه في الشباك (56)، قبل أن يخرج بعد دقيقتين ويترك مكانه للمهاجم فيران توريس.
وأكمل ليفاندوفسكي رباعية برشلونة بعد تسديدة من أراوخو من 20 مترا حولها البولندي في الشباك (60).
وفاز ليجانيس على ضيفه خيتافي 1-0 سجله دييجو جارسيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
ريال سوسيداد
أتلتيكو مدريد
رافينيا
ليفاندوفسكي
كيليان مبابي
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