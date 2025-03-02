الإثنين 3 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تغريم الأهلي والاتحاد 300 ألف جنيه وإيقاف 15 لاعباً!

تغريم الأهلي والاتحاد 300 ألف جنيه وإيقاف 15 لاعباً!
2 مارس 2025 21:58

 القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشارك فرق حرس الحدود بمنطقة حتا طعام الإفطار
حمدان بن محمد: حرس الحدود يحمون حدودنا بعيداً عن أهلهم في شهر رمضان


قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم توقيع غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه على النادي الأهلي، ومنع جماهيره التي حضرت مباراة حرس الحدود من التواجد في مباراتين مقبلتين بالدوري المصري، وذلك بسبب السباب الجماعي خلال مباراة حرس الحدود بالدوري المصري.
وأضافت الرابطة أيضاً أنه تقرر أيضاً لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الإصلاحات، وذلك بسبب قيام الجماهير بإتلاف ملعب برج العرب في الإسكندرية، الذي استضاف اللقاء.
وأوضحت أنه تقرر إيقاف 15 لاعباً لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث في مباريات فرقهم بالجولة السادسة عشر للدوري المصري.
واللاعبون الذين تم إيقافهم، هم معتز الزدام ومحمد دسوقي لاعبا مودرن سبورت، وأحمد مجدي لاعب الجونة، وصامويل أمادي لاعب سموحة، وجودين اوكوارا وحميدو ماو ثنائي طلائع الجيش، ومحمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي، وأحمد زيزو لاعب الزمالك، ومحمد إسماعيل وعلي لطفي وشادي حسين ثلاثي زد، وأحمد صبيحة لاعب إنبي، وأحمد هاني وحسين علي، لاعبا سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض ومحمد عثمان لاعبا بتروجيت. وشددت أنه تقرر إيقاف محمد شحاته لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في مباراة الفريق الأبيض أمام زد، وكذلك إيقاف أيمن عبدالعزيز، المدرب العام لفريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
وذكرت الرابطة أيضاً أنه تقرر توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 100 ألف جنيه وتوجيه لفت نظر وذلك بسبب قذف زجاجات المياه أو أي أشياء صلبة على الحكم أو أياً من مسؤولي مباراة فريقهم مع بيراميدز.
وأضافت أنه تقرر أيضاً توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الجمهور الحاضرين في مباراة الاتحاد وبيراميدز من حضور مباراة الفريق القادمة أمام سموحة في الجولة السابعة عشر من دوري المصري، وذلك للسباب الجماعي لحكم نفس المباراة، مع منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه، وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيئ للدوري المصري.
يذكر أن بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي.

الدوري المصري
الأهلي المصري
حرس الحدود
الاتحاد السكندري
الزمالك
بيراميدز
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:24
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة
اليوم 02:24
فتى يبيع البالونات في أحد شوارع مدينة حلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
اليوم 02:24
مسجد قبة الصخرة وتظهر فيه زينة رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©