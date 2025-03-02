رونالدو يغيب عن النصر أمام الاستقلال في «النخبة»

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر السعودي، عن قائمة الفريق لمواجهة استقلال طهران الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر إقامتها مساء الاثنين، وضمت القائمة غيابات بارزة، في مقدمتها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب علي لاجامي، وأوتافيو، وعبدالله الخيبري.

وضمت القائمة بينتو ماثيوس، راغد النجار، أحمد الرحيلي لحراسة المرمى، ونواف بوشل، محمد سيماكان، محمد فتيل، علي الحسن، سالم النجدي، ماجد قشيش للدفاع، وعبدالمجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، فارس سالم، محمد هزازي للوسط، وساديو ماني، ويسلي تيكسيرا، محمد مران، أنجيلو جابريل، أيمن يحيى، جون دوران للهجوم.

ورغم عدم إعلان النادي عن سبب غياب رونالدو، أشارت تقارير إعلامية إلى أن السبب ربما يكون إصابة تعرض لها النجم البرتغالي، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي يحدد طبيعة أو مدى خطورة هذه الإصابة.