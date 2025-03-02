الأرقام الإيجابية ترفع ثقة «الفرسان»

مراد المصري (أبوظبي)



يستعد شباب الأهلي لمواجهة الشارقة في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ضمن دوري أبطال آسيا 2، وسط معنويات مرتفعة بأرقام إيجابية تعزز ثقة «الفرسان»، وإن كان يدرك الفريق جيداً أن الحسم سيكون في أرضية الملعب وليس على الورق.

ويمر شباب الأهلي بسلسلة من 25 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف البطولات، منها 12 مباراة على التوالي حقق فيها الفوز، كما أنه عرف الفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي في دوري أبطال آسيا 2، بالفوز على الحسين إربد في دور المجموعات، ثم الفوز ذهاباً وإياباً في دور الـ 16.

ويعمل البرتغالي باولو سوزا، مدرب «الفرسان»، على وضع الفريق في كامل التركيز لخوض المباراة المقبلة دون تفكير بالنتائج الإيجابية التي يمر بها، كون مواجهتي الشارقة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، لهما حسابات خاصة بهما، ومنفصلة تماماً عن بقية الأمور الأخرى.

ويركز سوزا على تجهيز المجموعة بالشكل اللازم لخوض الـ 180 دقيقة مقبلة، من خلال مواصلة سياسة الاعتماد على أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مدار مجريات المباريات، والتأكيد على أهمية وضع اللاعبين كافة في أقصى درجات التأهب، سواء من يشارك أساسياً أو يتواجد على دكة البدلاء مع انطلاق صافرة كل مباراة، وهو ما تعكسه المساهمات المستمرة للذين يشاركون من على الدكة خلال الموسم الحالي.