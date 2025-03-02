الإثنين 3 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأرقام الإيجابية ترفع ثقة «الفرسان»

الأرقام الإيجابية ترفع ثقة «الفرسان»
2 مارس 2025 23:34

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«استشاري الشارقة» يطلع على خطط «الإسكان»
«أمانة تنفيذي الشارقة» تعقد لقاءات حول مشروع «تطوير الخدمات الحكومية»


يستعد شباب الأهلي لمواجهة الشارقة في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ضمن دوري أبطال آسيا 2، وسط معنويات مرتفعة بأرقام إيجابية تعزز ثقة «الفرسان»، وإن كان يدرك الفريق جيداً أن الحسم سيكون في أرضية الملعب وليس على الورق.
ويمر شباب الأهلي بسلسلة من 25 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف البطولات، منها 12 مباراة على التوالي حقق فيها الفوز، كما أنه عرف الفوز في آخر ثلاث مباريات على التوالي في دوري أبطال آسيا 2، بالفوز على الحسين إربد في دور المجموعات، ثم الفوز ذهاباً وإياباً في دور الـ 16.
ويعمل البرتغالي باولو سوزا، مدرب «الفرسان»، على وضع الفريق في كامل التركيز لخوض المباراة المقبلة دون تفكير بالنتائج الإيجابية التي يمر بها، كون مواجهتي الشارقة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، لهما حسابات خاصة بهما، ومنفصلة تماماً عن بقية الأمور الأخرى.
ويركز سوزا على تجهيز المجموعة بالشكل اللازم لخوض الـ 180 دقيقة مقبلة، من خلال مواصلة سياسة الاعتماد على أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مدار مجريات المباريات، والتأكيد على أهمية وضع اللاعبين كافة في أقصى درجات التأهب، سواء من يشارك أساسياً أو يتواجد على دكة البدلاء مع انطلاق صافرة كل مباراة، وهو ما تعكسه المساهمات المستمرة للذين يشاركون من على الدكة خلال الموسم الحالي.

شباب الأهلي
الشارقة
دوري أبطال آسيا
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
اليوم 02:24
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أنور العنوني لـ«الاتحاد»: ملتزمون بتقديم المساعدات وجهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة
اليوم 02:24
فتى يبيع البالونات في أحد شوارع مدينة حلب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
اليوم 02:24
مسجد قبة الصخرة وتظهر فيه زينة رمضان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
اليوم 02:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©