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الرياضة

معارض وشركات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الشارقة الرياضي

معارض وشركات الذكاء الاصطناعي في ملتقى الشارقة الرياضي
2 مارس 2025 23:50

 
الشارقة (الاتحاد)

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عقدت لجنة الذكاء الاصطناعي بمجلس الشارقة الرياضي اجتماعها الأول عقب تكوينها برئاسة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أقيم الاجتماع بمقر المجلس الرياضي بحضور الأعضاء، ورحب هلال بالأعضاء، حيث تم شرح أهداف ورؤية اللجنة المتمثلة في تسخير وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي للإدارات في المجلس والأندية بالإمارة، وتعزيز كفاءة العمل وتطوير الحلول المبتكرة، وترسيخ مكانة الشارقة كإمارة رائدة في الابتكار الرياضي، والعمل على تحقيق الرؤية، وهي نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي، وتوجيه موظفين المجلس ومنتسبي الأندية.
بجانب ذلك، تم طرح العديد من الأفكار من قبل الأعضاء، وتمثلت في العمل على مستقبلاً على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الأندية باستخدام أدواته للمساهمة في استقطاب المدربين الفنيين، وتحديد نطاق العمل وتدريب وتوعية الناشئين على أدواته للمساهمة في نشر هذه الثقافة، والتعاون مع جامعة الشارقة لاستقطاب وتبني المواهب الطلابية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تبني ورعاية الموهوبين، واقتراح الاستفادة من منصة إبداع مع هيئة الشارقة للإعلام «شمس» لتقديم محتوى إعلامي رياضي، وآلية استخدام الخوادم السحابية الخاصة بدائرة الشارقة الرقمية لاستضافة الأنظمة التي سيتم تطويرها، وطرح فكرة تحليل الذكاء الاصطناعي القائم على الفيديو لتحيل مشاركات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب اقتراح استخدام التحليل بمراقبة الذكاء الاصطناعي للمنشآت الرياضية على الفيديو وأجهزة الاستشعار، والاستعانة بأدواته للتحليل الديموغرافي لاحتياجات أندية الإمارة، كما تمت التوصية بطرح مواضيع وأفكار تخص الذكاء الاصطناعي لتكون محاور الملتقى الرياضي الثالث بالإمارة بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي والذي سيكون تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي»، وسيتضمن معرضاً مصاحباً لأبرز الشركات في هذا المجال.
يذكر أن اللجنة تم تكوينها، برئاسة عيسى هلال الحزامي، وعضوية حميد بن حارب الشامسي وعبدالرحيم أحمد الهاشمي وحمد سالم البيماني وعبد الرحمن صلاح بوخاطر وراشد محمد العوضي وغيث رعد أمان وفاطمة أحمد بن مسعود وحليمة الجسمي ومطر عمران تريم، ومحمد راشد العويس مقرراً.

عيسى هلال الحزامي
مجلس الشارقة الرياضي
الذكاء الاصطناعي
إمارة الشارقة
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