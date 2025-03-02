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الرياضة

إصابة لاعبة «المليون» في مباراة تشيلسي وبرايتون!

إصابة لاعبة «المليون» في مباراة تشيلسي وبرايتون!
3 مارس 2025 00:04

 
لندن (أ ب) 

 

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تعرضت ناومي جريما، أول لاعبة كرة قدم نسائية يتم التعاقد معها مقابل مليون دولار، للإصابة وتم استبدالها في أول مباراة لها مع فريقها الجديد تشيلسي الإنجليزي.
وتم استبدال المدافعة الأميركية الدولية بعد 59 دقيقة من مشاركتها في مواجهة برايتون التي انتهت بالتعادل 2-2، ولم يتضح بعد طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.
وقالت سونيا بومباستور، مدربة تشيلسي: «سنحتاج إلى فحصها، لكن الأمر لا يبدو سيئاً، لكننا سنرى».
وانضمت اللاعبة البالغة من العمر 24 عاماً إلى تشيلسي قادمة من سان دييجو ويف الأميركي في يناير الماضي، مقابل ما ذكرت وسائل إعلام أنه يبلغ 900 ألف جنيه إسترليني (1.1 مليون دولار)، ليحطم ذلك الرقم القياسي المسجل باسم راشيل كونداناجي، حيث دفع فريق باي إف سي الأميركي مبلغ 780 ألف دولار لضمها من فريق مدريد العام الماضي.
وحلت محل جريما زميلتها ناثانيل بيورن في المباراة التي أُقيمت أمام برايتون ضمن منافسات دوري السيدات الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
برايتون
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