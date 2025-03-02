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الرياضة

مانشستر يونايتد يتنازل عن كأس إنجلترا!

مانشستر يونايتد يتنازل عن كأس إنجلترا!
3 مارس 2025 00:33

 
لندن (أ ف ب) 

جرد فولهام مضيفه مانشستر يونايتد من لقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عندما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).
على ملعب «أولد ترافورد» في مانشستر، كان فولهام البادئ بالتسجيل عبر مدافعه النيجيري كالفين باسي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بضربة رأسية، إثر ركلة ركنية، انبرى لها البرازيلي رودريجو مونيز.
وأدرك القائد لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فرنانديز التعادل لمانشستر يونايتد بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من داخل المنطقة على يسار الحارس الألماني بيرند لينو، إثر تمريرة من مواطنه ديوجو دالوت (71).
واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة، فكان الفصل بركلات الترجيح التي ابتسمت لفولهام، بعد تألق حارس مرماه لينو بالتصدي للركلتين الترجيحيتين الرابعة والخامسة للدوليين السويدي فيكتور لينديلوف والهولندي جوشوا زيركسي توالياً.
وكان اليونايتد أنقذ موسمه الكارثي العام الماضي، بفوزه على مانشستر سيتي في المباراة النهائية للمسابقة، ورفع الكأس للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وبات على بُعد لقب واحد من أرسنال صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة.
وثأر فولهام لخسارتيه أمام اليونايتد بنتيجة واحدة 1-0 في الدوري هذا الموسم، كما ردّ الاعتبار لنفسه أمام «الشياطين الحمر» الذين أخرجوه من ربع نهائي المسابقة المثير للجدل في أولد ترافورد قبل عامين.
تقدم فولهام بهدف قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن يتم طرد قائده المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي ويليان ومدربه البرتغالي ماركو سيلفا بعد لمسة يد على خط المرمى لويليان.
فاز اليونايتد 3-1 وتلقى ميتروفيتش عقوبة الإيقاف لمدة ثماني مباريات بسبب دفعه الحكم كريس كافاناج.
وسحبت قرعة ربع النهائي، وأوقعت فولهام في مواجهة جاره كريستال بالاس، وبرستون أمام أستون فيلا، وبورنموث مع مانشستر سيتي، وبرايتون في مواجهة الفائز بين فوريست وإيبسويتش.

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وهنا القرعة
فولهام - كريستال بالاس
برستون نورث اند - أستون فيلا
بورنموث - مانشستر سيتي
برايتون - نوتنجهام فوريست او إيبسويتش
تقام المباريات في 29 و30 مارس الحالي.

كأس إنجلترا
فولهام
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
كريستال بالاس
أستون فيلا
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