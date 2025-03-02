الهاشمي: الإنجاز الخليجي يرفع سقف طموحات «جولف الإمارات»

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، أن سقف الطموحات عالٍ ولا حدود لها، وذلك بعد إنجاز استثنائي بتحقيق منتخبنا الوطني للرجال لقب بطولة الخليج لأول مرة في تاريخه، بعدما فاز اللاعب أحمد سكيك بلقب الفردي، ونجح منتخب تحت 18 سنة في تحقيق المركز الثالث رغم مشاركته بلاعبين من فئة تحت 16 سنة، مما يعكس التفوق والتطور الكبير الذي يشهده الجولف الإماراتي.

وأضاف الهاشمي، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل متواصل وجهود حثيثة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وإدارة الاتحاد والجهازين الفني والإداري، الذين وضعوا رؤية واضحة لتطوير رياضتنا ورفع مستوى اللاعبين لمواكبة التحديات الإقليمية والدولية.

وأرجع الهاشمي الإنجاز الأول من نوعه والذي ترجمه أبناء الإمارات بساحات الجولف إلى أنه يأتي لرد جزء من الجميل لقيادتنا الحكيمة وحكومتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة الإماراتية والذي كان ولا يزال الأساس الذي نبني عليه نجاحاتنا، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مثنياً على دعم سموه المستمر واهتمامه الكبير بالرياضة بشكل عام، واتحاد الجولف بشكل خاص.

وقدم الهاشمي التهنئة إلى نجم منتخبنا أحمد سكيك الذي تفوق على نفسه ومنافسيه ليحقق رقماً قياسياً في تاريخ البطولات الخليجية بمجموع 18 ضربة تحت المعدل، ليسجل إنجازاً غير مسبوق يُضاف إلى سجل منتخباتنا في المشاركات الخليجية، العربية، القارية، والدولية.

وقال: «نسير نحو تحقيق المزيد من الإنجازات العربية والدولية، وفي ظل هذا النجاح، نتطلع إلى دعم وشراكة المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز فرص لاعبينا للوصول إلى العالمية، ونتوقع أن يتحول لاعب أو أكثر من لاعبينا إلى الاحتراف العام القادم، لينافسوا في أكبر البطولات ويرفعوا عَلَم دولتنا عالياً في المحافل الدولية، وعلى أمل أن يكون لنا ممثلون في أولمبياد لوس أنجلوس القادمة».