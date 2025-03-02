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الرياضة

16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي

16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي
3 مارس 2025 02:15

العين (وام)

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يستضيف نادي العين للهواة، التابع لنادي العين للفروسية والرماية، البطولة الدولية للطيران اللاسلكي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل المقبل، بمشاركة 40 طياراً من 16 دولة، وتعد البطولة التي تنظمها شركة «إيكو أدفنتشر» من أبرز الأحداث الرياضية والتكنولوجية في عالم الطيران، حيث تجمع بين الابتكار التقني، والتنافس بين المشاركين من مختلف أنحاء العالم وهواة الطيران بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتتضمن المسابقة عروضاً للطائرات اللاسلكية، وتهدف لاستقطاب الرياضيين المحترفين وهواة الطائرات اللاسلكية حول العالم، وتوفير أجواء ترفيهية وتعليمية للزوار والعائلات والمهتمين بهذه الرياضة. وتشهد البطولة المسابقة العالمية للطائرات اللاسلكية، والعروض الحية، وورش عمل تعليمية وتفاعلية، واستعراضات جوية، وأنشطة ترفيهية، ومعارض متنوعة، ومعرض منتجات الشركات المتخصصة والجهات الداعمة والراعية للفعالية، وجوائز للمتسابقين والجمهور والهواة.

العين
نادي العين للهواة
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
دولية دبي للطيران اللاسلكي
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