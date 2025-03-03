ميلان يسقط في «أجواء عدائية» و«مقاعد خالية»!



ميلانو (رويترز)



سجل لاتسيو هدفاً من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليفوز 2-1 على مضيفه ميلان، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعدما أدرك أصحاب الأرض التعادل، رغم اللعب بعشرة لاعبين في أجواء عدائية، في ظل احتجاجات مشجعيهم على ملاك النادي.

ويحتل ميلان المركز التاسع في الترتيب برصيد 41 نقطة، بعد أن تقدم عليه روما الذي تغلب 2-1 على كومو، بينما صعد لاتسيو إلى المركز الرابع برصيد 50 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على يوفنتوس الذي يستضيف هيلاس فيرونا الاثنين.

وبدأت المباراة في أجواء خافتة، إذ ترك أولتراس ميلان مقاعدهم خالية حتى الدقيقة 15، احتجاجاً على مالك النادي جيري كاردينال، بالإضافة إلى المدرب واللاعبين في موسم مخيب للآمال.

وهيمن لاتسيو على المراحل الأولى من اللقاء، ومرر نيكولو روفيلا الكرة إلى بولاي ديا، ليضعه وجهاً لوجه مع مايك مينيان حارس ميلان الذي خرج من مرماه سريعاً، وتصدى للكرة بقدمه.

وكاد ستراينيا بافلوفيتش مدافع ميلان أن يسجل هدفاً بالخطأ في مرماه، بعد تمريرة من نونو تافاريس، كما مرت تسديدة جوستاف إيساكسن من مسافة بعيدة بجوار القائم، وتقدم لاتسيو بهدف مستحق في الدقيقة 28.

تصدى ماينان لتسديدة آدم ماروسيتش، لكن الكرة سقطت أمام ماتيا زاكاني بالقرب من الشباك ليضعها بسهولة في المرمى.

ودفع سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان بجواو فيليكس بدلاً من يونس موسى، لكن لاتسيو كان الأقرب لتسجيل هدف آخر، حينما سدد زاكاني كرة مرت بجوار المرمى، وأطلق مشجعو أصحاب الأرض صيحات الاستهجان، خلال الاستراحة بين الشوطين.

وكثف ميلان هجومه في الشوط الثاني، وأطلق فيليكس تسديدة مرت فوق العارضة، بينما مرت ضربة رأس سانتياجو خيمينيز بجوار القائم، لكن آماله في العودة تلقت ضربة قوية في الدقيقة 67 عندما طُرد بافلوفيتش.

وتلقى المدافع البطاقة الحمراء بسبب تدخله على إيساكسن، عندما شن لاتسيو هجمة مرتدة.

وقبل ست دقائق من نهاية اللقاء، أدرك سمويل تشوكويزي التعادل بضربة رأس أرسلت الكرة في شباك إيفان بروفيديل حارس لاتسيو، بعد تمريرة عرضية من رافائيل لياو.

وبدا أن ميلان في طريقه لانتزاع نقطة التعادل، حتى ارتكب مينيان خطأ ضد إيساكسن داخل المنطقة، ونفذ بيدرو ركلة الجزاء بنجاح، ليتجرع فريق كونسيساو الهزيمة الثالثة توالياً في الدوري.

وعلى الرغم من الفوز بكأس السوبر الإيطالية في مستهل حقبة كونسيساو مع ميلان في يناير الماضي، فإن الأمور ساءت منذ ذلك الحين، إذ خرج فريقه من دوري أبطال أوروبا أمام فينوورد، وتضاءلت آماله في التأهل إلى نسخة العام المقبل.

وفي الجولة المقبلة، يحل ميلان ضيفاً على ليتشي يوم السبت المقبل، فيما يلعب لاتسيو أمام أودينيزي في العاشر من الشهر الجاري.