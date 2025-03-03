الاتحاد يرفض «الفارق 8» مع الهلال!



الرياض (أ ف ب)



فشل الاتحاد المتصدر في استغلال تعثر مطارده المباشر الهلال حامل اللقب، بمواصلته نزيف النقاط، إثر سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه الأخدود صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير 1-1، في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان الاتحاد في طريقه إلى فوز بشق الأنفس، عندما تقدم بهدف لاعب وسطه الدولي الجزائري حسام عوار منذ الدقيقة 39، لكن الأخدود خطف هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه الكاميروني كريستيان باسوسوج.

وهو التعادل الثاني توالياً للاتحاد، بعد الأول بالنتيجة ذاتها مع الخليج، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في المرحلة الماضية، وفوت فرصة الابتعاد بفارق ثماني نقاط عن الهلال الذي سقط أمام ضيفه الأهلي 2-3 في افتتاح المرحلة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة، وابتعد بفارق ست نقاط عن الهلال، فيما رفع الأخدود رصيده إلى 17 نقطة.

وضغط الاتحاد منذ بداية المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل عبر عوار، بعد أن راوغ أكثر من لاعب، وسدد الكرة داخل شباك الحارس البرازيلي للأخدود باولو فيتور (39).

وحرمت العارضة المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة من تعزيز تقدم الاتحاد بردها تسديدته (47)، ثم حرمه الكولومبي خوان بيدروسا من تسجيل بإبعاده تسديدته القوية من على خط المرمى (62).

وسجل سعد الموسي هدفاً ثانياً للاتحاد ألغي بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» (87)، وخطف الأخدود التعادل عبر باسوسوج (90+7).

وانتزع القادسية فوزاً صعبا من ضيفه الرياض 1-0 سجله عبد العزيز العثمان (90+1).

وشهدت المباراة طرد لاعب الرياض الإيفواري محمد كوناتي (63).

وانفرد القادسية بالمركز الثالث برصيد 50 نقطة، مستغلاً خسارة شريكه السابق النصر أمام مضيفه العروبة 1-2، وبات على بعد نقطة واحدة من الهلال الثاني، فيما توقف رصيد الرياض عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وخطف الاتفاق تعادلاً ثميناً من مضيفه الرائد 1-1، وتقدم الرائد بهدف للنروجي ماتياس نورمان (45+1)، وأدرك عبدالله الخطيب التعادل للاتفاق (90+9)، ورفع الاتفاق رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع مقابل 18 نقطة للرائد السادس عشر.