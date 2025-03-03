الكشف عن التفاصيل المالية لعقد سلوت في ليفربول!



معتز الشامي (أبوظبي)



يقترب أرني سلوت من تأمين لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في موسمه الأول مع الفريق، ومن المرجح أن يكافئه النادي بعقد جديد، وقاد سلوت ليفربول إلى التقدم بفارق 13 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، قبل 10 مباريات من نهاية الموسم، حيث يحتاج الفريق إلى 7 انتصارات حداً أقصى لضمان اللقب.

ومع استمرار فرص الفوز بالألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة المحترفين، يكون هذا الموسم بمثابة موسم غير مسبوق من النجاح بالنسبة للمدرب الهولندي، ووقع سلوت عند انتقاله من فينورد في الصيف، حيث وافق المدرب على عقد لمدة 3 سنوات، وبناء على ذلك، لن يتبقى له سوى عامين في عقده الحالي عندما ينتهي الموسم، حيث من المتوقع أن يبدأ النادي محادثات بشأن تمديد طويل الأجل.

وبحسب صحيفة «دي تليجراف» الهولندية، فإن الصفقة التي وقعها سلوت في أبريل الماضي بلغت قيمتها راتباً أساسياً قدره 8 ملايين يورو سنوياً، ما يعادل 6.6 مليون جنيه إسترليني سنوياً، نحو 127 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وقيل إن هذا الراتب سيتم تعزيزه مع أي ألقاب يفوز بها أثناء وجوده في ليفربول، ما يعني أنه إذا انتهى الموسم كما هو متوقع، يحصل سلوت على مكافأة كبيرة في الصيف، وزعمت تقارير أن ليفربول دفع ليورجن كلوب نحو 18 مليون يورو (14.9 مليون جنيه إسترليني) سنوياً خلال عقده النهائي، وهو مبلغ أكبر بكثير من خليفته.

وتطرق الصحيفة في تقريبها إلى ملفات العقود الخاصة بفريق ليفربول عموماً، وإلى جانب الثلاثي الشهير محمد صلاح، وفيرجيل فان ديك، وترينت ألكسندر أرنولد، الذين تنتهي عقودهم في الصيف، يملك «الريدز» 3 لاعبين آخرين سيدخلون عامهم الأخير في نهاية الموسم، ويمتد عقد إبراهيما كوناتي، وأندي روبرتسون، وكاويمين كيليهر حتى 2026، وينتهي عقد أليسون أيضاً في عام 2026، ولكن مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً أخرى.

ومثل سلوت وأغلبية أعضاء الجهاز الفني، فإن ليفربول لديه 8 لاعبين كبار يتبقى لهم عامان في عقودهم، اعتباراً من هذا الصيف، وهؤلاء هم، لويس دياز، وكورتيس جونز، وديوجو جوتا، وكوستاس تسيميكاس، وهارفي إليوت، وجو جوميز، وكونور برادلي، وواتارو إندو.

ويمتد عقد أليكسيس ماك أليستر، داروين نونيز، دومينيك زوبوسزلاي، كودي جاكبو، ريان جرافينبيرش وفيديريكو كييزا حتى 2029، ويعد جاريل كوانساه الوحيد حالياً المرتبط بموعد نهائي مع الفريق في 2030، بعد أن وقع عقداً جديداً في أكتوبر.