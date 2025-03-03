نيوكاسل يخشى غياب جوردون أمام ليفربول

لندن (د ب أ)



قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، إنه سيدرس الاستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها أنتوني جوردون لاعب الفريق، وتهدد بإيقافه عن المشاركة في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وحصل جوردون على بطاقة حمراء، بعدما وجه ضربة إلى وجه يان بول فان هيكه لاعب برايتون، وذلك قبل سبع دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز برايتون على نيوكاسل بنتيجة 2-1 في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن لاعب نيوكاسل يبقى مهدداً بالإيقاف ثلاث مباريات، ما يعني غيابه عن مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة 16 مارس الجاري.

وبسؤال هاو عن إمكانية الاستئناف على البطاقة الحمراء التي حصل عليها جوردون، رد بالقول: «بالطبع، إذا درسنا الموقف، ورأينا ما يستدعي الطعن ضد هذه العقوبة، سنفعل ذلك من دون تردد».

وبشأن موقفه من سلوك جوردون، أضاف هاو: «أحتاج لمتابعة اللعبة مجدداً، لا يمكن أن أبدي رأياً واضحاً بشأن ذلك في قاعة المؤتمر الصحفي، لكن بحكم معرفتي باللاعب، أعرف جيداً أنه لم يتصرف بسوء نية، وجوردون يؤدي بجدية، وهو ما أريده منه، أريده أن يتنافس بقوة، لكن لا أرى مشكلة بشأنه في هذه الواقعة».

واختتم هاو بالقول: «أي تفسير لما حدث سيكون خارج السياق، ربما فعل ذلك، لأنه كان محبطاً، والأمور لا تسير في مصلحتنا، ولكن أنتوني جوردون لا يتصرف عادة بهذه الطريقة».