شعبية نجم «السامبا» تتراجع في «سانتياجو برنابيو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الجناح البرازيلي فينيسيوس، جونيور مهاجم ريال مدريد هدفاً جديداً لهجوم الصحافة المدريدية، نتيجة أدائه «المتواضع»، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن كان أحد النجوم الذين يعشقهم جمهور«سانتياجو برنابيو».

ويمر فينيسيوس بفترة معقدة في مسيرته مع «الريال»، ولم يعد حاسماً وفعالاً على أرض الملعب في المباريات الأخيرة، واتهمته صحافة مدريد بتراجع المستوى، وانخفاض المردود الفني، وقلة تأثيره على الأداء الجماعي للفريق، فضلاً عن سلوكه غير المنضبط، سواء مع الحكام، أو لاعبي الفرق المنافسة وجماهيرها، ما أدى إلى تراجع شعبيته بدرجة كبيرة.

وجاء أداؤه الباهت في مباراة فريقه الأخيرة في الدوري «الليجا» أمام ريال بيتيس، ليزيد الشكوك من حوله قبل مباراة مهمة جداً «الثلاثاء» أمام «الجار اللدود» أتلتيكومدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح «نجم السامبا» تحت ضغط شديد، وما عليه إلا أن «ينتفض» لإخراس ألسنة منتقديه.

وقالت صحيفة ماركا: «رغم أن فينيسيوس لم يكن النجم الوحيد المخيب للآمال، إلا أنها لم تتردد في الهجوم عليه وانتقاد سلوكه، ووصفته بأنه لم يعد ملهماً، ولا يُخيف المنافسين التي نجحت في إيقاف خطورته، بعد أن كان «يزلزل» دفاع فرق «الليجا» والأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة «الريال» لن يفوز بالليجا بهذا الأداء الباهت لنجومه، ووضعت صورة لفينيسيوس على غلافها، ومنحته أقل درجة في التقييم «5.5 على عشرة» بعد مباراة ريال بيتيس.

وتحدثت صحيفة «آس» عن ثلاثي هجومي «كارثي» في إشارة إلى فينيسيوس وكيليان مبابي ورودريجو، وقالت إن المباراة رقم 300 لفينيسيوس مع «الريال» فشلت فشلاً ذريعاً. وأشارت إلى أن أرقام وإحصائيات فينيسيوس تؤكد تراجع مستواه، إذ إنه لم ينجح خلال هذه المباراة، إلا في 4 مراوغات، من 11محاولة، ما يعني تراجع تأثيره على اللعب الهجومي للفريق، وانخفاض إسهامه في اللعب الجماعي.

وبعيداً عن أدائه ومردوده الفني الباهت، يتعرض فينيسيوس للهجوم بسبب سلوكه على أرض الملعب، ويكفي أنه تعرض للعقاب 12 مرة هذا الموسم، ولا يزال يواصل «صناعة التوتر» مع الحكام وجماهير الفرق المنافسة.

وتسبب هذا السلوك في إصابة جماهير «الريال» بـ «الملل»، لأنها كانت تنتظر منه المزيد من الهدوء، وضبط سلوكه والتركيز على اللعب، وللأسف الشديد لا يزال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني يدافع عنه بقوة، ولكن إلى متى؟ هكذا تساءلت آس، وقالت إن صبر إدارة «الميرنجي» له حدود، وقد ينفد إذا استمر أداء وسلوك فينيسيوس من دون تغيير.