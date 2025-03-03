مشاركة كبيرة في الدورة الرياضية لحكومة عجمان



عجمان (وام)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان، وسط مشاركة واسعة من فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان.

وتشهد النسخة الحالية من الدورة قفزة نوعية على صعيد عدد البطولات والفعاليات، إذ ارتفعت إلى 12 فعالية رياضية متنوعة، تشمل بطولات كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والبادل تنس، وبطولة الرماية، وسباق الدراجات الهوائية علاوة على سباق الجري للرجال، وبطولة الألعاب الشعبية، وبطولة الكروس فيت، وألعاب التحدي إلى جانب القرية الرمضانية، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، ويوم زايد للعمل الإنساني.

يشارك في منافسات بطولة كرة القدم 12 فريقاً قسمت إلى 3 مجموعات تضم المجموعة الأولى هيئة النقل وجامعة المدينة عجمان ودائرة الميناء والجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية، ويلعب في الثانية دائرة المالية ومصرف عجمان ودائرة البلدية والتخطيط والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فيما تضم الثالثة جامعة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري والقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان.

وأكد عبد العزيز عبد الله، مدير البطولة، أن اللجنة العليا المنظمة أتمت الترتيبات لانطلاقة هذا الحدث الرياضي الرمضاني على أكمل وجه، عبر تهيئة سبل النجاح كافة.

وتوقع أن تشهد منافسات كرة القدم حضوراً جماهيرياً مميزاً، بعد أن أصبحت البطولة جاذبة للجمهور بفضل المستويات المتطورة للفرق في النسخ الماضية.