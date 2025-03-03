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الرياضة

جوارديولا يزف «النبأ السعيد» لرودري

جوارديولا يزف «النبأ السعيد» لرودري
3 مارس 2025 12:15

 
مانشستر (رويترز)

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قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه متحمس لتعافي لاعب الوسط رودري، ويأمل في عودة الفائز بالكرة الذهبية إلى الملاعب قبل نهاية الموسم.
واستعبد جوارديولا في البداية مشاركة رودري حتى نهاية الموسم، بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة في سبتمبر الماضي، ولكن رودري، الذي يستهدف العودة المبكرة، بعد خضوعه لجراحة، استأنف الآن التدريب الفردي.
وقال جوارديولا للصحفيين، بعد فوز مانشستر سيتي 3-1 على بليموث أرجايل، ليتأهل إلى دور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي: «يجب على الجماهير أن تعرف أنها ليست الوحيدة التي تشعر بالحماس والسعادة، تدرب بالكرة، كان في غرفة تبديل الملابس، يشعر بمزيد من الثقة وبسعادة أكبر، لم أكن أتوقع ذلك من قبل، لكنني أعتقد أنه ربما يحدث قبل نهاية الموسم، ليس حتى في كأس العالم للأندية، لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، ربما سيساعدنا».
ومع ذلك، قال المدرب الإسباني: «إن النادي سيكون حذراً فيما يتعلق بتعافي رودري».
وقال جوارديولا: «خطوة تلو الأخرى، لا يتعين علينا اتخاذ قرارات غبية، بعودته قبل أسابيع من الموعد المحدد، ثم يعاني من جديد، ومن ثم يعود خطوات للخلف، لكن نعم يبدو الأمر جيداً، ومع ذلك أعتقد أنه ليس قريباً من العودة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بيب جوارديولا
رودري
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