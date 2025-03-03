مدرب فولهام يشيد بشجاعة لاعبيه بعد إقصاء مانشستر يونايتد



لندن (د ب أ)



يستعد فولهام لاستضافة جاره اللندني كريستال بالاس، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد إقصاء مانشستر يونايتد حامل اللقب بركلات الترجيح.

وفاز فولهام بركلات الترجيح 4-3 على ملعب «أولد ترافورد»، بعد انتهاء مباراة الفريقين في الدور الخامس بالتعادل 1-1 بعد اللجوء للوقت الإضافي.

كما سيلعب بريستون أحد أندية دوري الدرجة الأولى على أرضه ضد أستون فيلا، بينما يحل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفاً على بورنموث.

وبعد الفوز خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1 بعد اللجوء لوقت إضافي ينتظر برايتون الفائز من مواجهة نوتنجهام فورست ضد إيبسويتش، اللذين يلتقيان اليوم الاثنين. وستقام مباريات دور الثمانية في أواخر مارس الجاري.

من جانبه، قال ماركو سيلفا، مدرب فولهام: إن فريقه استحق الفوز، مضيفاً «لا يمكن أن تحقق نتيجة رائعة في هذا الملعب الصعب، إذا لم تقاتل بجدية».

وأضاف سيلفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «كافح لاعبونا، وهويتنا كانت واضحة في بعض الأحيان، لقد كان مستوانا في الشوط الثاني والوقت الإضافي أفضل من الشوط الأول، وهذا يجعلني فخوراً لأننا فرضنا سيطرتنا في ملعب مانشستر يونايتد».

وتابع: «الفوز هنا ليس سهلاً، لأن مانشستر يونايتد يحب استغلال المساحات في الهجمات المرتدة، لكننا اتسمنا بالشجاعة، ولاعبو فولهام يستحقون التهنئة، وأعجبت أيضاً بثباتهم الشديد وثقتهم في ركلات الترجيح، وأدى الحارس بيرند لينو المطلوب منه».

وقال: «أعرف أن جماهير فولهام فخورة بفريقها، وإجمالاً، وفقاً لأحداث المباراة، فإننا الأحق بالتأهل».

وعن مواجهة كريستال بالاس في دور الثمانية، أضاف سيلفا: «ستكون معركة رائعة بين فريقين جيدين، قدما أداءً جيداً خارج ملعبهما، ونريد أن نكون أفضل منهم، إنه ديربي لندني يعشق المشجعون أجواءه».

من جانبه، قال روبن أموريم، مدرب يونايتد في حديثه لشبكة بي بي سي سبورت: «الأمر صعب، أدركنا التعادل في الشوط الثاني، بعدما تقدموا علينا بكرة ثابتة».

وأتم أموريم: «واجهنا صعوبة في الضغط، لكننا نجحنا وسجلنا، وكان لدينا أفضل الفرص في المباراة، ولكن ركلات الترجيح تكون مفتوحة على كل الاحتمالات، ولم نكن في يومنا».