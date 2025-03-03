كانتر يتصدر التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

اعتلى الإنجليزي لوري كانتر صدارة التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف، بعدما رفع رصيده إلى 1507 نقاط هذا الموسم، مستفيداً من حصوله على «الوصافة» في بطولة إنفيستك جنوب أفريقيا المفتوحة.

وكسب كانتر بفضل المركز الثاني في البطولة التي أقيمت بمدينة دوربان، على 334 نقطة، وتُوج هذا الموسم بلقب «بابكو إنرجيز البحرين» التي اختتمت في فبراير الماضي ليحصد 585 نقطة، وقبلها المركز الثالث في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» خلال يناير الماضي، ليجمع 500 نقطة.

وتجاوز كانتر في التصنيف مواطنه تيريل هاتون الذي يملك 1335 نقطة، وهو الفائز بلقب هيرو «دبي ديزرت كلاسيك» هذا الموسم.

وعاش الجنوب أفريقي ديلان نايدو، فرحة كبيرة بفوزه بأول ألقابه الشخصية في جولة دي بي دورلد أمام جماهير بلاده، بعد التفوق في الجولة الفاصلة على كانتر بفارق ضربة واحدة، ليحصد 500 نقطة، ويتقدم 25 خطوة، ليصبح في المركز السادس في تصنيف «السباق إلى دبي».

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على دوربان، إلى إلغاء الجولة الرابعة، والتوجه مباشرة لخوض التصفيات الحاسمة عند الجولة 18، بعد الاعتماد على ترتيب اللاعبين عقب أول 54 حفرة في الجولات الثلاث الأولى.

وقال نايدو: «إنها لحظة خاصة بالنسبة لي، وللجميع هنا في ديربان، سبق أن قلت: إنني شعرت وكأنني تايجر وودز بسبب الحشود الغفيرة التي كانت تشجعني، لا أستطيع أن أشكر الجميع بما فيه الكفاية على كل الطاقة التي امتلكتها لحضورهم ومساندتي».

وتعد «إنفيستك جنوب أفريقيا»، من بطولات «السلسلة الدولية»، ضمن «جولة دي بي ورلد» هذا الموسم، وتضم أيضاً بطولات في دبي ورأس الخيمة بالإمارات، وبطولتين في البحرين وقطر، علماً أن الموسم الحالي للجولف يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة بمختلف القارات.

ومن المقرر أن تعود النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي، بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر المقبل، وهما بطولة أبوظبي بنادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر، وبطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف، من 13 إلى 16 نوفمبر.