نجمة التنس في «حفل الأوسكار» بـ«ثوب المجوهرات»!



إنديان ويلز (رويترز)



في الوقت الذي تستعد فيه لمشاركتها المرتقبة ببطولة إنديان ويلز للتنس، توجهت اللاعبة الأميركية كوكو جوف إلى هوليوود، لتسجل ظهوراً مفاجئاً في حفل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لتوزيع جوائز الأوسكار في دورتها السابعة والتسعين.

وذكر اتحاد لاعبات التنس المحترفات أنه في حضورها الأول للحفل، ارتدت المصنفة الثالثة عالمياً ثوباً أصفر طويلاً مرصعاً بمجوهرات، كما ارتدت أقراط ألماس متدلية وساعة ذهبية، ووقفت على السجادة خارج مسرح دولبي الشهير في هوليوود.

وروجت جوف لحضورها عبر منشورات على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، ثم وصلت إلى مقر الحفل ورافقت والدتها كاندي جوف لتظهر معها على السجادة الحمراء.

وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت اللاعبة «20 عاماً» في مزاح: إن عملية الاستعداد للسجادة الحمراء تطلبت «الكثير»، وذلك رغم أنها كانت نجمة غلاف لمجلات مثل تايم وفوج خلال مسيرتها في التنس.

وقالت جوف: «الشعر والمكياج، وكل شيء، ألعب التنس، لذلك فأنا لست معتادة على هذا المظهر الرائع!، لكنه أمر لطيف أن أرتدي هذه الملابس لهذا اليوم».

وأضافت جوف المتوجة بلقب أميركا المفتوحة 2023 :«أنا هنا فقط من أجل الأجواء، من أجل الاستمتاع بها».