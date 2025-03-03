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الرياضة

فليك: لم أعد مندهشاً من برشلونة!

فليك: لم أعد مندهشاً من برشلونة!
3 مارس 2025 12:41

 
برشلونة (د ب أ)

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أشاد هانزي فليك، مدرب برشلونة بأداء لاعبيه، بعد الفوز 4 - صفر على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال فليك، عقب المباراة: «نحب دائماً تقديم أداء هجومي، ويسعى كل اللاعبين لتسجيل الأهداف قدر الإمكان، وهذا ما نريده، كما أننا دافعنا بشكل أفضل من المباريات الماضية، ولم أعد مندهشاً من أي شيء بخصوص هؤلاء اللاعبين».
وأكد المدرب الألماني: «بالتأكيد استفدنا من النقص العددي بعد طرد لاعب سوسيداد، وكنت أفكر في إشراك جافي، لكنه تعرض لوعكة، وأبلغنا أنه يعاني الحمى، لذا قررنا إشراك داني أولمو بدلاً منه».
وتابع المدير الفني لبرشلونة: «لم أكن أريد أيضاً استبدال رونالد أراوخو، ولكنني رأيت من المفيد إشراك لاعب آخر، لأنه في بعض الأحيان لا يمكن الإبقاء على ما نخطط له قبل المباريات، ويكون على المدرب أن يتصرف بخيارات أخرى».
وواصل: «أنا سعيد من أجل جيرارد مارتن، ومارك كاسادو، بعدما سجل كل منهما أول أهدافه هذا الموسم، أما لامين يامال فهو يريد تسجيل الأهداف مثل جميع اللاعبين، لكنه يصنع المزيد من الفرص، ويبقى الأهم أن يسجل الفريق، وليس من يحرز الأهداف».
ورغم سعادته وطموحه، فإن فليك لم يرغب في الحديث عن فوز فريقه بالألقاب، قائلاً: «الوقت غير مناسب للحديث عن الألقاب، لأن الهدف يبقى دائماً هو الاستعداد للمباراة القادمة، وأعد أننا سنقاتل للفوز بالألقاب الثلاثة، ولم يكن أحد يتوقع ذلك في بداية الموسم، ولكننا نريد القتال للفوز بكل الألقاب».

الدوري الإسباني
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برشلونة
ريال سوسيداد
هانسي فليك
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