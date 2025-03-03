مهرجان رياضي رمضاني في «إيطالية أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق، يوم غد، المهرجان الرياضي الرمضاني الذي تقيمه المدرسة الإيطالية الدولية بأبوظبي، بالتعاون مع بالمز الرياضية، بمشاركة 5000 متسابق في 13 لعبة ضمن مبادرات «عام المجتمع»، وقام الدكتور إسماعيل الخوري الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة للحدث، بتوقيع اتفاقية شراكة للمدرسة، مع محمد الحمادي رئيس قسم الخدمات المصرفية للموظفين في بنك الإمارات دبي الوطني، التي بموجبها تتضمن الرعاية الفعاليات الرياضية والمهرجان الرمضاني.

وأشار الخوري، أن المهرجان يقام لمدة أسبوع، ومفتوح للمشاركة للعديد من الفئات سواء للطلاب والطالبات من مختلف الأعمار السنية أو أفراد المجتمع وأولياء الأمور خلال شهر رمضان المبارك، وأن المنافسات تقام في 13 لعبة رياضية أبرزها كرة القدم والبادل تنس وكرة الماء والغوص والشطرنج والكاراتية والجوجيتسو، بالإضافة إلى مسابقات أخرى مثل مسابقة تجويد القرآن الكريم، لافتاً إلى وجود عدة مفاجآت خلال المهرجان سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وكشف أن المهرجان الذي يقام في نسخته الثالثة بعد نجاح النسختين السابقتين تصل قيمة جوائزه إلى 150 ألف درهم، حيث قررت اللجنة المنظمة رفع إجمالي الجوائز عن العام الماضي، إلى جانب الجوائز العينية، لافتاً إلى أنه يتوقع مشاركة كبيرة تصل إلى نحو 5 آلاف من جميع الفئات في مختلف الرياضات.