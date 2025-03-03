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الرياضة

«القابضة» و«إن بي إيه» تدعمان النشاط البدني في أبوظبي

«القابضة» و«إن بي إيه» تدعمان النشاط البدني في أبوظبي
3 مارس 2025 14:00


أبوظبي (الاتحاد)
كشفت «القابضة» (ADQ)، الشركة الاستثمارية السيادية النشطة التي تقود النمو والازدهار في أبوظبي، عن أول ملعب عام لكرة السلة جُدّد حديثاً في أبوظبي، بالتعاون مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، وتدعم هذه المبادرة التزام «القابضة» بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، وتهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي ونشيط، ويُعدّ الملعب الجديد في مدينة زايد الرياضية الأول من بين مجموعة ملاعب كرة سلة من المُقرر تجديدها لخدمة المجتمع المحلي في الإمارة.
وقام بافتتاح الملعب موزة الرميثي، مديرة قسم المعلومات والأمن السيبراني، وسفيرة الصحة والعافية في «القابضة»، وديفيد واتس، رئيس قسم تطوير الأعمال الجديدة في الرابطة الوطنيّة لكرة السلة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط.
وشهد الافتتاح مشاركة لاعبي برامج «جونيور إن بي أيه أبوظبي»، و«جونيور إن بي أيه أبوظبي للنساء» في «ورش تدريب الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية للياقة». 
بالإضافة إلى كونها الشريك الرسمي في «مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي» منذ عام 2023، تدعم «القابضة» مجموعة من المبادرات المتعلقة بمشاركة جماهير الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية وتطوير الشباب بهدف رعاية الجيل القادم من المشجعين واللاعبين في الإمارات.

 

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