«الإمارات» يواجه «الحبتور» في «غنتوت للبولو»



أبوظبي (الاتحاد)



يلتقي «الإمارات» و«الحبتور»، في الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن بطولة غنتوت الدولية الثانية للبولو، المقامة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 4 فرق من النخبة بمستوى «20 هانديكاب- جول».

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، ويملك «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«الحبتور» بقياده محمد الحبتور نقطتين، بعد أن نجح كل منهما في الفوز بمباراة، وخسارة الأخرى، والفائز منهما في لقاء اليوم يتأهل للقاء «غنتوت» المتصدر، في ختام بطولة النخبة السبت المقبل.

ويشهد ختام «التمهيدي» غداً مباراة «غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي، وأبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني الذي يدخلها بطموح المركز الثالث.