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الرياضة

تكساس «غاضبة» لغياب ميسي!

تكساس «غاضبة» لغياب ميسي!
3 مارس 2025 13:15

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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لم يواجه إنتر ميامي أية صعوبة في الفوز على هيوستن دينامو 4-1، رغم إراحة نجمه المخضرم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس».
وأثار غياب بطل العالم غضب جماهير ولاية تكساس، بعد أن فضّل مدربه ومواطنه خافيير ماسكيرانو تركه في فلوريدا بعد بداية مزدحمة للموسم.
وتعويضاً على غياب ميسي، منح هيوستن جماهيره بطاقة مجانية لمباراة أخرى من الموسم، لكن لسوء حظ دفاع الفريق فقد استقبل أربعة أهداف في المباراة.
وسجل لميامي لاعب الوسط الدولي الفنزويلي الشاب تيلاسكو سيجوفيا (6,45+2) والجناح الأرجنتيني تاديو أليندي (37) والأوروجوياني المخضرم لويس سواريز (79)، وللخاسر الأوروجوياني نيكولاس لوديرو (85).
قال سواريس للناقل آبل تي في «بدأنا جيداً وتقدمنا 3-0 في الشوط الأول، سنقدم كل ما في وسعنا، نعرف أن العام الماضي كان مؤلماً بعد الخسارة أمام أتلانتا في الأدوار الإقصائية، كان الأمر محزناً وسنقدم أفضل ما لدينا هذه المرة».

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
هيوستن
تكساس
لويس سواريز
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