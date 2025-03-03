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الرياضة

«الإمارات للدراجات» بطل «فون دروم كلاسيك»

«الإمارات للدراجات» بطل «فون دروم كلاسيك»
3 مارس 2025 14:30

باريس (وام)

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فاز خوان أيوسو، دراج فريق الإمارات «إكس آر جي» للدرجات الهوائية بسباق «فون دروم كلاسيك 2025»، الذي أقيم في فرنسا، وذلك بعد هجوم فردي حاسم على مدار 40 كم.
وكان أيوسو أحرز المركز الثاني في السباق نفسه بنسخة العام الماضي، لينجح خلال النسخة الحالية في التتويج باللقب، ويضيف ثاني ألقابه خلال فترة قليلة، بعد التتويج بسباق فون أرديش كلاسيك في 2024.
وأعرب أيوسو، عقب الفوز، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، مشيراً إلى أن الفريق كان لديه خطة واضحة منذ البداية للهجوم في اللحظة المتفق عليها، وكانت انطلاقة زميله إيزاك جزءاً من الخطة، ونفذها بنجاح.

 

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
فرنسا
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