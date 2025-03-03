«أبيض الصالات» يخوض «وديتين» أمام الكويت

دبي (الاتحاد)



يخوض منتخب كرة قدم الصالات مباراتين وديتين أمام الكويت 10 و12 مارس الجاري، ضمن معسكره الداخلي الذي انطلق في اتحاد الكرة بدبي استعداداً للبطولات المقبلة.

ويؤدي منتخبنا تدريباته في ملعب اتحاد الكرة تحت قيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سوربال، وبمشاركة 18 لاعباً هم عبدالرحمن صالح، عبدالعزيز البلوشي، حمد البارود، حسن علي، حمد حسن، محمد علي، راشد الهنائي، حمد الزعابي، عبدالله الفلاسي، عبدالله الخمري، عبدالقادر حسن، أحمد السويدي، عبدالله الحوسني، خالد الحمادي، خالد المهيري، حسين مال الله، خالد سعيد، عبدالله جاسم.