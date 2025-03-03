«الفيفا» يرفع عقوبة إيقاف باكستان

إسلام آباد (أ ب)



يستعد منتخب باكستان لاستئناف مشواره في البطولات الدولية، وخوض تصفيات كأس أمم آسيا أواخر الشهر الجاري، بعدما رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقوبة الإيقاف التي فرضها في 6 فبراير.

وتعرض الاتحاد الباكستاني لكرة القدم الشهر الماضي للإيقاف دولياً للمرة الثالثة، خلال أقل من 8 سنوات، بعد رفضه التعديلات التي أوصى بها (الفيفا) في لائحته.

وصوّت الاتحاد الباكستاني لكرة القدم بالإجماع في مؤتمر استثنائي عقد في لاهور الأسبوع الماضي، على قبول الإصلاحات ليكون مؤهلاً لخوض تصفيات كأس أمم آسيا 2027، ويبدأ المنتخب الباكستاني مشواره بمواجهة سوريا 25 مارس ضمن المجموعة الخامسة. وقال الاتحاد الباكستاني لكرة القدم في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «نشكر الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الدعم المستمر لكرة القدم الباكستانية، ونهنئ أسرة كرة القدم في باكستان».

وأبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسؤولي الاتحاد الباكستاني في وقت سابق أن عقوبة الإيقاف سترفع يوم 4 مارس، ليكون منتخب الرجال متاحاً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2027.