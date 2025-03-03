الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يضع شرطاً للتعاقد مع نيمار!

برشلونة يضع شرطاً للتعاقد مع نيمار!
3 مارس 2025 14:23

 
برشلونة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
تفوق تاريخي لأرسنال على أندية هولندا
قبل قمة «أبطال أوروبا.. جماهير ليفربول ترفض السفر إلى باريس


كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور تلقى مهلة نهائية من مسؤولي نادي برشلونة، وسط التكهنات الدائرة بشأن إمكانية التعاقد معه مجدداً. ونقلت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة من دون الكشف عن مصادرها رسالة من النادي الكتالوني لنيمار تقول «سجل 15 هدفاً مع سانتوس أولاً، وبعدها سنفكر في التعاقد معك». وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس البرازيلي في يناير، بعد تجربة قصيرة بقميص الهلال السعودي بسبب كثرة الإصابات.
وتُوج اللاعب «33 عاماً» بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2015، لكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بصفقة ما زالت قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو «231 مليون دولار».
وينتهي تعاقد نيمار جونيور مع سانتوس في يونيو المقبل، وسجل 3 أهداف في 7 مباريات منذ عودته للفريق البرازيلي.

البرازيل
نيمار
برشلونة
سانتوس
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©