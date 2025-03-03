برشلونة يضع شرطاً للتعاقد مع نيمار!



برشلونة (د ب أ)



كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور تلقى مهلة نهائية من مسؤولي نادي برشلونة، وسط التكهنات الدائرة بشأن إمكانية التعاقد معه مجدداً. ونقلت الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة من دون الكشف عن مصادرها رسالة من النادي الكتالوني لنيمار تقول «سجل 15 هدفاً مع سانتوس أولاً، وبعدها سنفكر في التعاقد معك». وعاد نيمار إلى ناديه القديم سانتوس البرازيلي في يناير، بعد تجربة قصيرة بقميص الهلال السعودي بسبب كثرة الإصابات.

وتُوج اللاعب «33 عاماً» بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2015، لكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بصفقة ما زالت قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو «231 مليون دولار».

وينتهي تعاقد نيمار جونيور مع سانتوس في يونيو المقبل، وسجل 3 أهداف في 7 مباريات منذ عودته للفريق البرازيلي.