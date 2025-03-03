«أبوظبي للشطرنج» يخوض 9 بطولات في رمضان



أبوظبي (وام)



يشارك نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في 9 بطولات وفعاليات مختلفة خلال شهر رمضان، ضمن استراتيجيته لتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، والارتقاء بخبراتهم التنافسية.

تتضمن تلك المشاركات بطولة الشطرنج الخاطف الرمضانية للاعبين الشباب فئة 18 سنة، والناشئين فئة 14 سنة، والفئة المفتوحة بأبوظبي من 4 إلى 8 مارس الجاري، وبطولة الشطرنج الخاطف للناشئين في «إرث أبوظبي» 9 مارس، تعقبها مشاركة أخرى في مسابقة الشطرنج للسيدات، والرجال في الألعاب الحكومية الرياضية 11، و12 مارس.

ويشهد 13 مارس مشاركة النادي في بطولة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ثم بطولة زايد للشطرنج الخاطف في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة 14 مارس، وصولاً إلى المشاركة الأخيرة في بطولة أبوظبي القابضة للشطرنج الخاطف 16 من الشهر نفسه.