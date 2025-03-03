أموريم يرد على روني: أدرب مانشستر يونايتد في «الأربعين»!

معتز الشامي (أبوظبي)

خرج مانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح على يد فولهام في «أولد ترافورد»، ووصف واين روني نجم الفريق السابق، المدرب روبن أموريم بـ «الساذج»، لأنه تحدث عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل الفريق المركز الرابع عشر.

وقال روبن أموريم لواين روني، إنه ليس ساذجاً بشأن ابتعاد مانشستر يونايتد عن الفوز بلقب «البريميرليج».

وأضاف «نريد أن نتحسن، وندرك أننا نمر بلحظة صعبة، أنا لست ساذجاً» ولهذا السبب أنا هنا لتدريب مانشستر يونايتد في عمر الأربعين».

وأبدى روني تعاطفه مع موقف أموريم بعد أن تم التعاقد معه في منتصف الموسم، ويتوقع أن يتم منح المدرب الوقت، لكنه انتقده بشأن اختياره للكلمات، بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، الأمل الأخير لمانشستر يونايتد في الفوز بالألقاب والطريق المحتمل إلى أوروبا في الموسم المقبل، هو الفوز بالدوري الأوروبي، حيث يتأخر بفارق 10 نقاط عن المركز السابع في «البريميرليج».