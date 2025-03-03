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الترفيه

«كوفيكاتير».. تجربة كارتونية اجتماعية هادفة

«كوفيكاتير».. تجربة كارتونية اجتماعية هادفة
3 مارس 2025 15:22

أعرب المخرج الإماراتي حيدر محمد عن سعادته للتعاون مجدداً مع «اتصالات - إي آند لايف» وشركته «فَنَر للإنتاج الفني» لإطلاق 30 حلقة من المسلسل الكرتوني القصير «كوفيكاتير»، وذلك بعد نجاحها سابقاً في إنتاج وعرض مسلسل «شعبية الكرتون» الشهير، الذي نال صدى كبيراً خلال مواسمه الـ18. «كوفيكاتير» تُعرض حصرياً على منصة «ستارزون»، وهو كليبات رسوم متحركة قصيرة، ويقدم تجربة كارتونية كاريكاتورية فريدة، تجمع بين الكوميديا الاجتماعية والنقد الهادف، حيث تعكس الكليبات الكارتونية التي تعرض بشكل يومي في رمضان الواقع اليومي للمجتمع في الإمارات، الذي تعيش فيه الكثير من الثقافات المختلفة معاً، بأسلوب فكاهي مبتكر من خلال الشخصيات العربية المتنوعة الموجودة بالعمل، وقصصهم المستوحاة من الحياة اليومية. وقال حيدر محمد المؤسس والمدير التنفيذي لـ «فَنَر للإنتاج»: يسعى «كوفيكاتير» إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة بطريقة ممتعة وجذابة تناسب مختلف الفئات العمرية. ونحن متحمسون لهذا التعاون مع evision التابعة لـ «إي آند لايف» التي لنا تجربة رائعة معها حيث أطلقنا قبل 20 عاماً. كليبات «شعبية الكرتون» القصيرة، وهذه تجربة أخرى لنا مع هذه المؤسسة العريقة ونتمنى أن تلاقي النجاح  نفسه الذي لاقاه مسلسل «شعبية الكرتون». وتابع: لدينا هدف مشترك يتمثل في تقديم محتوى ترفيهي هادف يتماشى مع قيم وثقافة مجتمعنا، واعتقد أن «كوفيكاتير» سيحظى بإعجاب المشاهدين بفضل أسلوبه الفريد.

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