بلاتر يشعر بالثقة قبل «المحاكمة الثانية» في «جريمة الفساد»

جنيف (د ب أ)



قال جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه «واثق للغاية» من صدور حكم بالبراءة لصالحه، قبل بدء محاكمة جديدة في سويسرا، اليوم الاثنين، تتعلق بدفعه أموالاً للفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق.

وتمت تبرئة الثنائي من تهمة الاحتيال في عام 2022 بشأن دفعة مالية قدرها مليونا فرنك سويسري (2.2 مليون دولار) سدّدها بلاتر إلى بلاتيني، قالا إنه وفقاً لاتفاق بينهما منذ تسعينيات القرن الماضي نظير عمل استشاري، ولكن تم تسديد هذا المبلغ في عام 2011، وتم اعتبار هذا المبلغ رشوة ليقضي على المسيرة المهنية للثنائي في الإدارة الرياضية، ويواجهان حالياً محاكمة جنائية جديدة، بعد استئناف المدعين السويسريين ضد الحكم الأصلي، بداعٍ أن المبلغ المذكور تم سداده بشكل غير قانوني.

وتحدث بلاتر البالغ من العمر 88 عاماً للصحفيين قبل دخوله إلى المحكمة في موتينز، بينما التزم بلاتيني 69 عاماً الصمت التام.

وقال بلاتر لوكالة الأنباء الألمانية، قبل جلسة الاستماع «التعاقد الشفهي يبقى شفهياً، لم أسدد المبلغ تحت الطاولة، بل وفقاً للوائح المعمول بها في (الفيفا)».

وأضاف «إذا لم يكن الحكم في صالحي، فسأحاول تجميع طاقتي مجدداً للطعن ضده».

وكانت الإجراءات القانونية بدأت في سويسرا، مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن بلاتيني حصل على البراءة لأول مرة بعد 7 سنوات من تفجير هذه القضية التي أنهت آماله في خلافة بلاتر رئيساً للفيفا، بعدما أطاحت بهما من رئاسة الاتحادين الدولي والأوروبي.

وأضافت أن المحاكمة الجديدة ستستمر أربعة أيام حتى الخميس المقبل، ومن المقرر أن يصدر القضاة الثلاثة قرارهم بشأن القضية في 25 مارس.

وطالب المدعون الفيدراليون في سويسرا بحبس الثنائي لمدة 20 شهراً مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين.

وظهرت ملامح القضية في أعقاب أزمة الفساد التي ضربت الفيفا في مايو 2015، حيث فتح المحققون الفيدراليون في الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً شاملاً مع مسؤولين بارزين بالاتحاد الدولي، وقامت السلطات السويسرية بحملة اعتقالات واسعة في زيوريخ في الصباح الباكر قبل التحفظ على السجلات المالية والتجارية للفيفا.

وابتعد بلاتيني وبلاتر عن العمل في كرة القدم منذ قرار لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقافهما في أكتوبر 2015، وتم تجديد إيقاف الثنائي لاحقاً بعدما فشلا في الاستئناف ضد العقوبة أمام المحكمة الرياضية الدولية في 2016.

وانتهى إيقاف بلاتيني في 2019 بينما فرض (الفيفا) عقوبة إيقاف جديدة ضد بلاتر في عام 2021 قبل عدة أشهر من انتهاء عقوبته الأولى.

وستبعد العقوبة الجديدة بلاتر عن العمل في مجال كرة القدم حتى عام 2028 حيث سيبلغ حينها 92 عاماً، وذلك بسبب اتهامه بالحصول على مكافآت بمبالغ مالية طائلة بملايين الدولارات مقابل منح تنظيم كأس العالم 2010 لجنوب أفريقيا و2014 للبرازيل.