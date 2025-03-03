برونو فيرنانديز يتمسك بـ «مطاردة الألقاب» مع مانشستر يونايتد



مانشستر (د ب أ)



قال برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، إن فريقه سيتمسك بمطاردة الألقاب، بعدما تحول الاهتمام إلى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد خروج حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي من البطولة بالخسارة أمام فولهام.

وحقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد في مايو الماضي على حساب مانشستر سيتي، ليختتم به موسماً سيئاً تحت قيادة مدربه السابق إيريك تين هاج، بينما كان خليفته المدرب البرتغالي روبن أموريم حاضراً في الخروج من الدور الخامس لكأس الاتحاد بالخسارة بركلات الترجيح أمام فولهام على ملعب «أولد ترافورد».

وسجل برونو فيرنانديز هدفاً لمانشستر يونايتد ليمنح فريقه التعادل بنتيجة 1-1، قبل أن يتفوق فولهام بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بفضل تألق حارسه بيرند لينو الذي تصدى لركلتين. وقال فرنانديز قائد يونايتد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «بالطبع ساعدت الفريق على التعادل، ومحاولة العودة إلى المباراة للفوز بها، ولكن لسوء الحظ لم يكن ذلك كافياً».

واستدرك اللاعب البرتغالي «ولكن نتطلع بالتأكيد لما تبقى من مشوارنا هذا الموسم والتركيز على المباراة القادمة في مسابقة الدوري الأوروبي، فالفوز بهذا اللقب هو أحد أهدافنا هذا الموسم».

ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ريال سوسيداد الإسباني يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في مباراة مرتقبة بعد خروج الفريق من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصرح برونو فيرنانديز عبر قناة ناديه التليفزيونية «نعرف أن الفريق يعاني من كثرة الإصابات في الفترة الحالية، ولا توجد وفرة من اللاعبين بالشكل المأمول، واعتمدنا تقريباً على مجموعة واحدة من اللاعبين لفترات طويلة، وكان الأمر صعباً، ونحتاج حالياً للتعافي والتركيز والاهتمام بأنفسنا، لنكون قادرين على بذل أقصى ما في وسعنا، وجاهزين للمباراة التالية».

وختم قائد مانشستر يونايتد تصريحاته «بالتأكيد ستكون مباراة صعبة أمام فريق إسباني يقدم كرة قدم رائعة».