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الرياضة

شبح الغيابات يهدد ليفربول أمام سان جيرمان في «أبطال أوروبا»

شبح الغيابات يهدد ليفربول أمام سان جيرمان في «أبطال أوروبا»
3 مارس 2025 16:46

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يفتقد ليفربول 4 لاعبين في مباراته بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، الأربعاء، في حين تهدد البطاقات الصفراء 4 لاعبين آخرين، وينضم إلى قائمة الغائبين منذ فترة طويلة جو جوميز وتايلر مورتون، اللذان خضعا لجراحة بسبب إصابات في أوتار الركبة والكتف على التوالي، كونور برادلي، الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة أمام أستون فيلا الشهر الماضي. 
كما يفتقد «الريدز» المدافع الشاب أمارا نالو بسبب الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في أول ظهور له ضد أيندهوفن في يناير، رغم أنه من غير المرجح أن يشارك المراهق في باريس.
ويواجه «الريدز» أيضاً مشكلة في البطاقات الصفراء، حيث أصبح إبراهيما كوناتي وآندي روبرتسون وهارفي إليوت على بُعد بطاقة صفراء من الإيقاف لمباراة في دوري أبطال أوروبا، ما يعني أنهم يغيبون عن مباراة الإياب في «أنفيلد» إذا حصلوا على الإنذار الثالث في باريس.
إضافة إلى ذلك، يواجه أليكسيس ماك أليستر، الذي قضى عقوبة الإيقاف لمباراة في مرحلة الدوري، خطر الإيقاف مرة أخرى، حيث تلقى الدولي الأرجنتيني البطاقة الصفراء 4 مرات في المسابقة هذا الموسم.
ويحصل اللاعبون على إيقاف لمدة مباراة واحدة بعد تراكم 3 بطاقات صفراء لم تسفر عن بطاقة حمراء، وكذلك بعد أي إنذار لاحق برقم فردي، ونظراً لأن البطاقات الصفراء لا تنتهي إلا بعد انتهاء ربع النهائي، فإن هؤلاء اللاعبين لديهم 4 مباريات لتجاوزها من دون التعرض للإيقاف، وفقاً لصحيفة ليفربول إيكو.
وحصل فيرجيل فان ديك، وريان جرافينبيرش، ولويس دياز، وكوستاس تسيميكاس، وداروين نونيز، على إنذار في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذا يواجهون الإيقاف إذا حصلوا على إنذارين آخرين قبل نهاية ربع النهائي.
وسيكون «الريدز» سعداً بعودة آرني سلوت والمدرب المساعد سيبكي هولشوف إلى مقاعد البدلاء في باريس، حيث يقضي كلاهما حالياً عقوبة الإيقاف عن اللعب لمباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب سلوكهما تجاه الحكام بعد تعادل ليفربول المثير للجدل 2-2 مع إيفرتون الشهر الماضي، لكن يُسمح لهما بالعودة إلى مقاعد البدلاء في مباريات دوري أبطال أوروبا.

 

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