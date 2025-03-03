أحلام ميلان الأوروبية في «مهب الريح»



معتز الشامي (أبوظبي)



واصل ميلان نتائجه السلبية هذا الموسم، بالخسارة في اللحظات الأخيرة أمام لاتسيو 1-2، في سان سيرو ضمن «الجولة 26» من الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة، يحتل لاتسيو المركز الرابع في «الكالشيو» وله 50 نقطة، حصل عليها من 15 فوزاً، و5 تعادلات، و7 هزائم، وفي المقابل، يحتل ميلان المركز التاسع وله 41 نقطة، حصل عليها من 11 فوزاً و8 تعادلات و8 خسائر.

وتعني النتيجة أن آمال «الروسونيري» أحد المراكز الأربعة الأولى في «الكالشيو»، وأيضاً طموح المشاركة الأوروبية أصبحت ضئيلة، وقبل الخسارة، تجنّب ميلان الهزيمة في 33 من آخر 34 مباراة على أرضه ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي «فوز 22 تعادل 11».

واستقبل ميلان هدفاً من ركلة جزاء لأول مرة هذا الموسم في الدوري، حيث يعود آخر هدف استقبله «الروسونيري» من ركلة جزاء إلى 5 مايو 2024، ضد جنوى «ماتيو ريتيجي»، وفشل ميلان في حصد 5 انتصارات متتالية على أرضه ضد لاتسيو في «الكالتشيو»، للمرة الثانية في تاريخه، حيث حقق الإنجاز مرة واحدة، بين ديسمبر 1956 ويناير 1961.