مبادرة فريق الإمارات و«أدنوك».. 2000 طفل في «برنامج الدراجات»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن فريق «الإمارات - إكس آر جي»» عن اختيار «أدنوك» شريكاً رئيسياً لأكاديمية الشباب التابعة للفريق، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة رياضة الدراجات الهوائية، ورعاية المواهب الناشئة من الدراجين في أبوظبي، جاء إطلاق الأكاديمية بدعم من «أدنوك» قبل المرحلة قبل الأخيرة من طواف الإمارات في أبوظبي، بحضور ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي، ويوسف أمين يوسف، نائب رئيس أول الدعم المؤسسي للمجموعة في «أدنوك»، وبابلو تيرا، نائب رئيس الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في «الإمارات للدراجات»، إلى جانب عدد من نجوم فريق «الإمارات».

وتركز الأكاديمية على تدريب أكثر من 2000 طفل وطفلة سنوياً من الفئة العمرية 7-12 عاماً، داخل المدارس لتعزيز مهاراتهم في مجالات الدراجات الهوائية، وتحسين التوازن والثقة، وتنمية قدرات التحكم بالدراجة في بيئة آمنة وداعمة، بالإضافة إلى ذلك، يتم توسيع نطاق عمل الأكاديمية ليشمل فعاليات مجتمعية في مختلف أنحاء أبوظبي، مما يتيح لعدد أكبر من الشباب فرصة ممارسة هذه الرياضة.

وفي إطار فعالية الإطلاق، تمت دعوة 22 طفلاً من مدارس مختارة في أبوظبي إلى جزيرة الحديريات، قبل انطلاق المرحلة السادسة من «طواف الإمارات»، للمشاركة في جلسة تدريبية تهدف إلى تعزيز ثقة المشاركين أثناء ركوب الدراجة، وشارك الأطفال في التدريب خلال الفعالية بطل العالم تادي بوجاتشار، ونجوم فريق «الإمارات».

وقال ماورو جيانيتي، مدير فريق «الإمارات»، الرئيس التنفيذي: «يسعدنا إطلاق أكاديمية فريق الإمارات بدعم أدنوك، ونحن ملتزمون بترسيخ ثقافة التميز من خلال توفير منصة رياضية متكاملة تتيح للأجيال القادمة فرصاً متميزة في عالم رياضة الدراجات الهوائية. وتعكس فعاليات الأكاديمية رؤيتنا الهادفة إلى جعل هذه الرياضة متاحة وأكثر شمولاً للأطفال في مختلف أنحاء أبوظبي، حيث يعزز وجود «أدنوك» شريكاً رئيسياً لعام 2025 من نجاح نشاطات الأكاديمية، ونتطلع إلى رؤية أثرها الإيجابي ونجاحها ليشمل كافة إمارات الدولة».

من جانبه، أعرب تادي بوجاتشار، بطل العالم في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات على الطرق ودراج فريق الإمارات، عن سعادته بإطلاق الأكاديمية، وقال: «يسرني أن أشارك في انطلاقة الأكاديمية 2025، وأشعر بفخر عميق بالعمل الذي نقوم به لتعزيز رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، ورؤية الأطفال وهم يستمتعون بهذه الرياضة تمنحني شعوراً رائعاً، وأتطلع لرؤية المزيد من الفتيان والفتيات على الدراجات خلال هذا العام».

من جانبه، قال سيف الفلاحي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك لدعم الأعمال والمهام الخاصة: «يسر أدنوك التعاون مع فريق «الإمارات للدراجات في هذه الأكاديمية، التي تهدف إلى صقل مهارات الدراجين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية في أبوظبي خلال عام المجتمع في الإمارات، وتؤكد الشراكة التزامنا بدعم المبادرات التي تسهم في تمكين الأفراد وترك أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي ومستدام، وإلى جانب أنها من الرياضات المهمة، تعد الدراجات الهوائية في الإمارات وسيلة لتعزيز الترابط المجتمعي، ونتطلع إلى تمكين المواهب الشابة وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال مثل هذه النشاطات».

يذكر أن الشراكة بين «أدنوك» و«الإمارات للدراجات» ترسخ التزام الفريق بتشجيع أسلوب حياة يركز على النشاط، ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في المجتمع، كما تسعى الأكاديمية التابعة للفريق عبر برامج تدريبية متخصصة، ومبادرات رياضية منظمة، ومشاريع تهدف إلى توسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، إلى تمكين الجيل القادم من تبني هذه الرياضة أسلوب حياة يعزز من صحتهم ورفاههم على مستوى المنطقة.