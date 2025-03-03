الشارقة «كامل العدد» للقاء شباب الأهلي في «أبطال آسيا 2»



علي معالي (أبوظبي)



يضع الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة «اللمسات النهائية» على التشكيلة والخطة في المران الأخير، قبل المباراة المرتقبة أمام شباب الأهلي يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2، على استاد راشد في دبي، ويعيش «الملك» حالة من التفاؤل بعد عودة الانتصارات المحلية، بالفوز على العروبة بهدف.

أصبحت صفوف الشارقة مكتملة، وهناك العديد من الأفكار لدى المدرب للخروج بنتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب باستاد الشارقة 12 مارس الجاري، وتعد مباراة الأربعاء ضد «الفرسان»، الأولى في سلسلة 5 مباريات متتالية بين الفريقين، وهو ما يحدث للمرة الأولى، حيث يلتقي «الملك» و«الفرسان» ذهاباً وإياباً في دوري أبطال آسيا، 5 و12 مارس، ويخوضان مباراتين في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 18 و23 مارس الجاري، ويلعبان مباراة «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين» 29 مارس.

وخلال المباريات الخمس، يتحدد عليها الكثير من طموحات «الملك» المحلية والقارية، وقام كوزمين بتجهيز عناصره بالشكل المناسب، وكذلك منح «دكة البدلاء» مزيداً من المشاركة حتى تكون كل العناصر على أتم استعداد لهذه المواجهات المهمة، والتي تفتح الطريق أمام «الملك» في حال الانتصار إلى طريق العودة لحصد الألقاب مجدداً.

وهناك العديد من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها كوزمين في أول مباراة، تتمثل في «الثلاثي الهجومي» كايو لوكاس ولوان بيريرا وعثمان كمار، ومعهم تايرون كونراد، وخلفهم فراس بالعربي وبيرو وعادل تعرابت ومحمد عبدالباسط، وخالد الظنحاني وماجد حسن وماركوس ميلوني.