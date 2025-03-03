«أدنوك للمحترفين» الثاني على الغرب والرابع آسيوياً بـ72 نقطة



معتز الشامي (أبوظبي)



ضمن دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، الترتيب الرابع على آسيا، والثاني على الغرب، في التقييم «نصف السنوي» الذي أقرته لجنة الدوريات المحترفة بالاتحاد الآسيوي، الأسبوع الماضي، وذلك كما سبق وأشارت «الاتحاد» في عددها الصادر بتاريخ 21 فبراير الماضي، عندما أكدت أن النتائج الإيجابية لأنديتنا الثلاثة المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وهي الوصل، والشارقة وشباب الأهلي، بالإضافة إلى تتويج العين بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي، أسهمت في رفع نقاط التقييم لـ «دورينا» لتأتي الإمارات في الترتيب الثاني للغرب بـ72.049 نقطة، بعد السعودية «109 نقاط».

واعتمدت لجنة الدوريات المحترفة بالاتحاد الآسيوي التقييم «نصف السنوي»، بعد ختام مرحلة الدوري في «النخبة»، ودور الـ16 من «الأبطال 2».

وهو ما أدى إلى اعتماد توزيع مقاعد المشاركة في البطولة للنسخة المقبلة مباشرة، بعد انتهاء النسخة الحالية من «النخبة» و«أبطال آسيا 2»، وحصل «دورينا» على مقعدين مباشرين في «النخبة»، ونصف مقعد في ملحق التصفيات، بالإضافة إلى مقعد مباشر في «الأبطال 2»، ويأتي ذلك قبل انطلاق دور الـ16 من «أبطال النخبة» التي يلعب فيها الوصل أمام السد القطري، وقبل مباراتي شباب الأهلي والشارقة في ربع نهائي «أبطال آسيا 2».