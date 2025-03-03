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الرياضة

يوفنتوس يخسر جهود كونسيساو 3 أسابيع

يوفنتوس يخسر جهود كونسيساو 3 أسابيع
3 مارس 2025 21:21

 
روما (أ ف ب)

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خسر يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم خدمات مهاجمه البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، وفق ما أعلن عملاق تورينو.
وقال يوفنتوس في بيان إن «فرانسيسكو كونسيساو يعاني من تقلص عضلي في فخذه الأيمن»، من دون أن يحدد مدة غياب ابن الـ22 عاماً عن الملاعب، لكن الصحافة الإيطالية أفادت بأن المهاجم القادم هذا الموسم من بورتو على سبيل الإعارة سيعود للمشاركة بعد فترة التوقف الدولي في منتصف مارس.
وتأتي خسارة جهود كونسيساو الذي سجل 5 أهداف في 29 مباراة هذا الموسم، لتزيد من صعوبات يوفنتوس الذي ودع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في ملحق ثمن النهائي، وتنازل عن لقب الكأس الإيطالية بخروجه من ربع النهائي على يد إمبولي.

 

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