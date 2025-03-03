مدرب أتلتيكو يتحدى «التاريخ الكارثي» أمام ريال مدريد!



مدريد (رويترز)



يشير التاريخ إلى أن مهمة أتلتيكو مدريد لن تكون سهلة للفوز على ريال مدريد في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب دييجو سيميوني قال إن فريقه يملك فرصة حقيقية لإنهاء سجله الكارثي أمام غريمه المحلي.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري أبطال أوروبا أربع مرات في المواسم 11 الماضية، وكان أتلتيكو على الجانب الخاسر في جميع هذه المرات، وأبرزها في نهائي 2014 و2016.

ومع دخول أحدث فصل من المنافسة بينهما في أكبر المحافل الأوروبية، يتفوق أتلتيكو نسبياً على منافسه ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني متقدماً بنقطتين على ريال مدريد.

وقال سيميوني للصحفيين قبل مواجهة ريال مدريد الثلاثاء في سانتياجو برنابيو «نواجه منافساً نحترمه كثيراً، نعرف نقاط قوتنا ونلعب بكامل إمكاناتنا وسنحاول النيل منهم، التاريخ موجود، وتاريخ ريال مدريد في دوري الأبطال استثنائي، سنحظى بالتأكيد بفرصة جديدة، أضع دائماً برشلونة وريال مدريد في المكانة التي يستحقها الفريقان بسبب تاريخهما الطويل لكننا نتطور وهو أمر رائع».

وقال سيميوني إن المواجهة ستكون مناسبة رائعة لجميع الأطراف.

وأضاف «ستكون مناسبة رائعة للمدينة وكذلك لإسبانيا بوجود أحد أنديتها في دور الثمانية وبالنسبة لنا أيضا لأننا سنخوض المباراة ونستمتع بها».

وإذا أراد أتلتيكو الفوز على ريال مدريد، سيتعين على مهاجمه خوليان ألفاريز (25 عاماً) أن يكون في أفضل حالاته.

وسجل اللاعب الأرجنتيني الدولي، الذي هز الشباك في فوز أتلتيكو 1-صفر على بلباو يوم السبت، 21 هدفاً في كل المسابقات منذ انضمامه من مانشستر سيتي في أغسطس في صفقة قيمتها 75 مليون يورو (78.56 مليون دولار).

وقال سيميوني «لا يزال صغيراً في السن ويحتاج إلى الاستمرار على هذا النحو، عليه أن يواصل التطور، لديه مجالات للتحسن، نأمل أن يساعده الفريق والجهاز الفني على مواصلة التطور، يبدو مفعما بالطاقة والحماس والرغبة في بذل المزيد من الجهد، وهذا من شأنه أن يعزز تطوره».