وفاة «ملك الدجاج» رئيس نادي أوكسير

أوكسير (أ ب)



أعلن نادي أوكسير الفرنسي، وفاة رئيسه السابق ورئيس رابطة الدوري الفرنسي السابق جيرار بورجوان عن عمر ناهز 85 عاماً.

وكان بورجوان أحد الرعاة الرئيسيين للنادي الفرنسي، وتقلد منصب نائب رئيس النادي، عندما حقق الفريق نتائج بارزة محلياً وقارياً تحت قيادة المدرب جاي رو.

فاز أوكسير بثنائية الدوري وكأس فرنسا في عام 1996، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في1997.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن سبب الوفاة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أن بورجوان توفي بعد شعوره بالإعياء أثناء عودته بالسيارة، بعد حضور مباراة أوكسير ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

ونعى أوكسير رئيسه السابق في بيان يقول «خسرنا مسؤولاً رائعاً عمل طوال حياته لتطوير النادي».

وحقق بورجوان، الذي عمل جزاراً، ثروته من خلال إنشاء شركة متخصصة في الدواجن وكان يطلق على نفسه «ملك الدجاج».

وأصبح بورجوان رئيساً لرابطة الدوري الفرنسي في عام 2000، ووصل لرئاسة نادي أوكسير في عام 2011، ثم تنحى بعد عامين.

وقال أوكسير «خسرنا إنساناً وقائداً وشخصية رائعة في تاريخ هذا النادي».