«آسيوي الرجبي» يطلق بطولة «الأندية الأبطال»



دبي (الاتحاد)



كشف قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، عن إطلاق أول بطولة للأندية الأبطال على مستوى القارة، بمشاركة 4 فرق في النسخة الأولى.

وقال: اجتمعت مع أكبر 10 اتحادات في القارة، وهي الإمارات وكوريا الجنوبية، واليابان وهونج كونج والصين وسريلانكا وكازاخستان وسنغافورة وتايلاند وماليزيا وتم اختبار 4 اتحادات للمشاركة في «النسخة الأولى» التي تضم الإمارات وهونج كونج وكوريا الجنوبية وماليزيا.

وأضاف أن 2025 من السنوات المهمة للرجبي الآسيوي لأنها مؤهلة إلى كأس العالم 2027 في أستراليا، لفئة 15 لاعباً، وتعد خامس أكبر حدث في العالم، ولدينا تصفيات آسيا خلال يونيو المقبل بين منتخبات، هونج كونج بطل النسخة الماضية، والإمارات الوصيف، وكوريا الجنوبية الثالث مع الفائز من «البلاي أوف» بين ماليزيا وسريلانكا، حيث ينضم الفائز إلى «مربع الكبار».

وأشار إلى أن فئة السباعي تشهد تعديلات جديدة من خلال إعادة الهيكلة، حيث تم تعديل نظام سلسلة سباعيات آسيا من جولتين وليست 3 جولات، ورفع عدد المنتخبات المشاركة من 8 إلى 12 منتخباً للرجال ومثلها للسيدات، نظراً لتقارب المستوى بين المنتخبات، كما تفتح المجال للتسويق التجاري لسلسلة سباعيات آسيا، وتعديل نظام المسابقة لتقام بطولة في غرب آسيا وأخرى في شرق آسيا لتقليل تكلفة التنقل بين الدول.

ونوه بأن كأس العالم للسيدات تقام في بريطانيا خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين، والتي تأهل لها اليابان ممثلاً لقارة آسيا، وعلى مستوى البطولات القارية للسيدات لفئة 15 لاعبة ويشارك فيها اليابان وهونج كونج وكازاخستان، وهناك بطولة آسيا للمستوى الأول لنفس الفئة، ويشارك فيها الإمارات وسنغافورة والهند وماليزيا، بجانب بطولة آسيا تحت 20 سنة للسباعي، في إقليم بيهار بالهند، وبطولة آسيا تحت 18 سنة للسباعي ولم يتم تحديد مكانها إلى الآن.