الكربي والرميثي يتصدران دوري «قفز الحواجز»



دبي (وام)



انطلقت بمركز الإمارات للفروسية على ميادينه الرملية بدبي 8 منافسات لقفز الحواجز في الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، في «نسخته 13».

وفاز الفارس عبد الله حمد الكربي مع «ديون زد» في المنافسة الأولى لفئة المرحلتين لفرسان المستوى الأول والشباب، بينما تصدر الفارس راشد محمد الرميثي مع «هيرمز ديلا بلانغوري»، منافسة الجولة الواحدة على نفس الارتفاع لفئتي المستوى الأول والشباب.

وأقيمت 4 منافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة لجميع الفئات، ومثلها بمواصفات المرحلتين، عدا منافسة المستوى الأول وفئة الشباب، من جولة واحدة على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم.

وأحرز الجواد «سابهير» بقيادة الفارسة أميليا موسيسكا من نادي الشارقة للفروسية، المركز الأول في المنافسة الثانية بمواصفات المرحلتين للخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، بحواجز الـ 120 سم، كما حقق الفارس علي مفرج الكربي مع «ساغا دو لاروش»، صدارة فئة «الجونيورز».

وتصدرت الفارسة هيلين ماري مع الفرس «دانس فلور» من نادي الشارقة أيضاً فرسان المستوى الثاني.

وذهبت صدارة المنافسة بفئة المرحلتين، إلى الفارس حمزة المحاميد مع «جاسمين» من إسطبلات «فروسية»، بينما فازت «شامبيون بيلو زد» بقيادة الفارس مبخوت عويضة الكربي، من نادي الشارقة للفروسية، في منافسة الخيول الصغيرة عمر 5 سنوات.

وهيمن أدام آسي مع «آب أوف بيكوبيلو زد» من نادي العين للفروسية والرماية، على منافسة فئة المبتدئين من المستوى المتقدم (3)، لفئة المرحلتين، بينما فاز الفارس سعيد محمد المازمي مع الجواد «سي ـ أس أس كريم» عمر 4 سنوات بالمركز الأول، في منافسة من مرحلتين على حواجز تراوح ارتفاعها بين (80 ـ 90) سم.

وأحرز الفارس عبد الله أحمد البلوشي مع «غلنداين» من منتجع الفرسان الرياضي، صدارة منافسة المبتدئين على حواجز (90 ـ 100)، سم.

توج الفائزين حسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية والسباق، وحسن موسى الهنائي، رئيس لجنة التحكيم، وطاهرة أحمد، مديرة مركز الإمارات للفروسية.

