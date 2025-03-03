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الرياضة

مهاجم فيورنتينا ينال «الضوء الأخضر»

مهاجم فيورنتينا ينال «الضوء الأخضر»
3 مارس 2025 22:19

 
ميلانو (أ ف ب)

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يعود المهاجم الدولي الإيطالي مويس كين للانضمام إلى تمارين فيورنتينا، بعد نيله الضوء الأخضر من الأطباء، بعد إصابته قبل ثمانية أيام في المرحلة الـ 26 من الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب ما أعلن ناديه.
وأوضح فيورنتينا في بيانه «خضع مويس كين لفحوص بعد إصابة في الرأس تعرض لها خلال مباراة فيرونا وفيورنتينا».
وأضاف البيان «في ضوء نتائج هذه الاختبارات، يمكنه استئناف التدريبات ونشاطه لاعباً محترفاً».
وكان كين (24 عاماً) تعرض لإصابة في الوجه خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام فيرونا في 23 فبراير، ونقل إلى المستشفى على إثرها إجراءً احترازياً، قبل أن يخرج في اليوم التالي، لكن دون أن يستأنف تدريباته مع الفريق.
وبعد فترة وجيزة قضاها في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم 2020-2021، أعاد كين إحياء مسيرته مع فيورنتينا الذي انضم إليه من يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو.
وسجل كين 19 هدفاً مع «فيولا» في مختلف المسابقات، منها 15 هدفاً في «الكالشيو»، وهو ما يضعه في المركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف مهاجم أتالانتا الدولي ماتيو ريتيجي (19 هدفاً).
ويحتل فيورنتينا المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة ويقاتل من أجل حجز مكان له في إحدى المسابقات القارية.

الدوري الإيطالي
فيورنتينا
مويس كين
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