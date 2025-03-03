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الرياضة

ليون يعاقب مدربه!

ليون يعاقب مدربه!
3 مارس 2025 22:48

ليون (أ ب)

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مدرب ليون تحت تهديد «العقوبة الكبيرة»


أعلن نادي ليون الفرنسي أنه وقع عقوبة على مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، وذلك بعد انفعاله على حكم في مباراة للفريق هذا الأسبوع ببطولة الدوري.
وتعرض فونسيكا للطرد في الوقت بدل الضائع خلال المباراة التي فاز بها الفريق 2-1 على بريست، وذلك بعد إظهاره رد فعل غاضباً على ضربة جزاء محتملة للفريق المنافس.
وبعد تلقيه البطاقة الحمراء توجه فونسيكا للحكم بينوا ميلو، واقترب كثيراً من وجهه، قبل أن يبعده قائد ليون، كورنتين توليسو، وحاول فونسيكا التحدث مع الحكم مرة ثانية قبل أن يبعده لاعبو الفريق.
وجرى استدعاء فونسيكا من جانب لجنة الانضباط برابطة الدوري الفرنسي وسيواجه عقوبة الإيقاف لفترة طويلة.
ويحتل ليون المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة. 

 

الدوري الفرنسي
ليون
باولو فونسيكا
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