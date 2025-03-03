مدرب أهلي جدة يصف رياض محرز بـ «المذهل»



جدة (د ب أ)



أكد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي جاهزية فريقه لمباراته أمام مضيفه الريان القطري، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.

وعقد يايسله مؤتمراً صحفياً للحديث عن المباراة، حيث أعرب عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة رائعة فيها، عطفاً على المستويات الكبيرة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة. وأضاف مدرب الأهلي أن مواجهة الريان ستكون مختلفة عن تلك التي جمعت الفريقين في مرحلة المجموعات، كونها تأتي في مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى وجود بعض اللاعبين الجدد لدى الفريق القطري الذي يقوده كذلك مدرب جديد.

وعن احتمالية تأثر لاعبي الأهلي بدنيا بعد المباراة القوية التي لعبوها أمام الهلال في الدوري يوم الجمعة الماضي، قال يايسله: «لا شك أن مباراة الهلال كانت صعبة للغاية ومرهقة جداً، لكننا لعبنا العديد من المباريات هذا الموسم، حيث كان كل ثلاثة أيام تقريباً لدينا مباراة، وبالتأكيد هذا أمر نحتاج إلى التعامل معه بأفضل طريقة».

ورفض يايسله التعذر بالغيابات وعدم الجاهزية، مؤكداً أن اللاعبين الجاهزين متحمسون جداً للعب، مشيداً بالمستويات التي يقدمها لاعبو الأهلي في الفترة الأخيرة، متمنياً استمراريتها من أجل مواصلة الانتصارات.

وتابع مدرب الأهلي: «من المهم أن تركز على الخطوة التالية في كرة القدم، والطموحات عالية والتوقعات كبيرة من الجماهير ،وسنقدم كل شيء، وعلينا أن نركز، دائماً نركز على الخطوة التالية».

وعن تأثير الصيام على اللاعبين قال يايسله: «أظن أن اللاعبين اعتادوا على الصيام، ومررنا بذلك العام الماضي، واللاعبون معتادون على ذلك، ولا أظن أنه يؤثر على أداء اللاعبين». ورداً على سؤال بشأن ما يوجه من انتقادات للاعب الجزائري رياض محرز، قال يايسله: «ليس لدي فكرة عن هذه الانتقادات والأمر لا يؤثر علينا، رياض لاعب مذهل في العديد من المباريات، وهو متحمس لمباراة غداً».