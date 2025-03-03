الثلاثاء 4 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أهلي جدة يصف رياض محرز بـ «المذهل»

مدرب أهلي جدة يصف رياض محرز بـ «المذهل»
3 مارس 2025 23:12

 
جدة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
النصر يواصل «المعاناة» في «الآسيوية» من دون رونالدو


أكد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي جاهزية فريقه لمباراته أمام مضيفه الريان القطري، مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.
وعقد يايسله مؤتمراً صحفياً للحديث عن المباراة، حيث أعرب عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة رائعة فيها، عطفاً على المستويات الكبيرة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة. وأضاف مدرب الأهلي أن مواجهة الريان ستكون مختلفة عن تلك التي جمعت الفريقين في مرحلة المجموعات، كونها تأتي في مرحلة خروج المغلوب، بالإضافة إلى وجود بعض اللاعبين الجدد لدى الفريق القطري الذي يقوده كذلك مدرب جديد.
وعن احتمالية تأثر لاعبي الأهلي بدنيا بعد المباراة القوية التي لعبوها أمام الهلال في الدوري يوم الجمعة الماضي، قال يايسله: «لا شك أن مباراة الهلال كانت صعبة للغاية ومرهقة جداً، لكننا لعبنا العديد من المباريات هذا الموسم، حيث كان كل ثلاثة أيام تقريباً لدينا مباراة، وبالتأكيد هذا أمر نحتاج إلى التعامل معه بأفضل طريقة».
ورفض يايسله التعذر بالغيابات وعدم الجاهزية، مؤكداً أن اللاعبين الجاهزين متحمسون جداً للعب، مشيداً بالمستويات التي يقدمها لاعبو الأهلي في الفترة الأخيرة، متمنياً استمراريتها من أجل مواصلة الانتصارات.
وتابع مدرب الأهلي: «من المهم أن تركز على الخطوة التالية في كرة القدم، والطموحات عالية والتوقعات كبيرة من الجماهير ،وسنقدم كل شيء، وعلينا أن نركز، دائماً نركز على الخطوة التالية».
وعن تأثير الصيام على اللاعبين قال يايسله: «أظن أن اللاعبين اعتادوا على الصيام، ومررنا بذلك العام الماضي، واللاعبون معتادون على ذلك، ولا أظن أنه يؤثر على أداء اللاعبين». ورداً على سؤال بشأن ما يوجه من انتقادات للاعب الجزائري رياض محرز، قال يايسله: «ليس لدي فكرة عن هذه الانتقادات والأمر لا يؤثر علينا، رياض لاعب مذهل في العديد من المباريات، وهو متحمس لمباراة غداً».

السعودية
أهلي جدة
دوري أبطال آسيا للنخبة
الريان القطري
رياض محرز
آخر الأخبار
"أرادَ " تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة والبالغة قيمته 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
اقتصاد
"أرادَ" تبيع مجتمع مَسار 2 الجديد في ربوع الطبيعة بالشارقة بقيمة 5.6 مليار درهم بعد 3 ساعات فقط من إطلاقه
28 فبراير 2025
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
الأخبار العالمية
ألمانيا تصدر أمر اعتقال منفذ عملية الدهس في «مانهايم»
اليوم 22:25
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
الأخبار العالمية
بولندا: إيقاف المساعدات الأميركية العسكرية لكييف جارٍ بالفعل
اليوم 22:10
تنبيه من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي
اليوم 22:07
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
الرياضة
الأرقام الاستثنائية والتاريخية تشعل قمة الأهلي والريان في «النخبة»
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©