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الرياضة

الوصل يكتفي بالتعادل أمام السد

الوصل يكتفي بالتعادل أمام السد
4 مارس 2025 00:23

 
معتز الشامي (دبي)

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اكتفى الوصل بالتعادل أمام ضيفه السد القطري 1-1، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أحرز علي صالح هدف «الإمبراطور» بمهارة فردية رائعة في الدقيقة الثانية، وأدرك عبد الله اليزيدي التعادل للسد بضربة رأس في الدقيقة 68، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب بالدوحة 10 مارس الجاري.
وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كاملة للوصل الذي كان الأكثر خطورة، وتسابق اللاعبون في إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، خاصة الانفراد شبه التام لعلي صالح في الدقيقة 21 داخل منطقة الست ياردات، إلا أنه أضاعها بغرابة، وقاد جواو بيدرو عدداً من الهجمات، ولعب السد بطريقة دفاع المنطقة، معتمداً على المرتدات التي شكلت خطورة على حارس الوصل، خصوصاً في الشوط الثاني.
وغلب التسرع على أداء لاعبي الوصل في معظم فترات المباراة، رغم المحاولات المستمرة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي، وتعد النتيجة غير مريحة أو مطمئنة قبل لقاء العودة في الدوحة.
وبهذه النتيجة، لم ينجح «الإمبراطور» في الفوز على ملعبه خلال النسخة الحالية من «أبطال النخبة» للمباراة الخامسة على استاد زعبيل، كما رفع رصيده في المواجهات المباشرة أمام السد إلى 4 لقاءات، خسر مرتين وتعادل مثلهما.

الإمارات
دبي
دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل
السد
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